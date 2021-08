Am 13. August 2021 jährt sich der Bau der Berliner Mauer zum 60. Mal. Zahlreiche Veranstaltungen widmen sich der geteilten Stadt und den Maueropfern.

Open-Air-Filme im Campus-Kino des Stasi-Unterlagen-Archivs

Das Campus-Kino zeigt über vier Wochen Dokumentar- und Spielfilme zum Mauerbau. Am 2. September läuft das Stasi-Drama Nahschuss (2021) von Franziska Stünkel. Die Hauptrolle spielt Lars Eidinger. Programm: www.stasi-unterlagen-archiv.de/campus-kino, 7. August bis 4. September, Karl-Liebknecht-Straße 31/33, Mitte.

„Sacrow – Das verwundete Paradies“: Ausstellung im Schloss Sacrow

Der malerische Ortsteil in Potsdam, der fast ausschließlich von Wasser umgeben ist, war in der DDR Sperrgebiet. Die Ausstellung erzählt vom Leben der Bewohner im Schatten der Mauer. 7. August bis 9. November, Krampnitzer Str. 33, Potsdam.

„Mauerfilme“ – Filmfest im Mauerpark

Im Mauerpark werden das gesamte kommende Wochenende über 60 Filme unter freiem Himmel gezeigt, darunter Dokumentationen, Archivaufnahmen und Kurzfilme. Programm: www.mauerbau.berlin, 13. bis 15. August, Gleimstraße 55, Prenzlauer Berg.

Fotoausstellung von Alexander Kupsch am Potsdamer Platz

Gezeigt werden Mauer-Fotomontagen, die das historische und das gegenwärtige Berlin vereinen. 13. August bis 1. Oktober, Potsdamer Platz, Mitte

„Inmitten|Hindurch“

Private Fotografien vom Mauerbau sind in der Gedenkstätte Berliner Mauer zu sehen. Die Ausstellung ist im Besucherzentrum. 13. August, 10 bis 17 Uhr, Bernauer Str. 119, Gesundbrunnen

„Cold War Berlin“

Eine Präsentation der Augmented Reality-App zur Panzerkonfrontation: Im Oktober 1961 stehen sich am Checkpoint Charlie sowjetische und amerikanische Panzer gegenüber. Per App erleben Sie das Ereignis noch einmal, die Entwickler der App sind dabei. 13. August, 13 bis 17 Uhr, Friedrichstraße 43-45, Kreuzberg.

„Eine Mauer quer durchs Leben“

In der Gedenkstätte Berliner Mauer erinnern sich vier Zeitzeugen an ihre Kindheit an der Mauer und den Alltag in Ostberlin. 13. August, 15 Uhr, Bernauer Straße 119, Gesundbrunnen

„Klang der Versöhnung“

Ein Konzert in der Kapelle der Versöhnung: Bei einem Live-Programm mit Werken von Komponisten und Komponistinnen aus fünf Ländern wird die CD „Der Klang der Versöhnung“ vorgestellt. 13. August, 18 Uhr, Bernauer Str. 4, Mitte

„Zur Erinnerung an 60 Jahre Mauerbau“

Eine Veranstaltung im Truman-Haus: Die Friedrich Naumann Stiftung lädt zum Zeitzeugengespräch ein, zu Gast sind außerdem der Soziologe Steffen Mau und die Musiker von Luna Jazz. 13. August, 19 Uhr, Karl-Marx-Straße 2, Potsdam-Babelsberg

Panberliner Picknick in der Gedenkstätte Berliner Mauer

Zum Picknick am Mauerstreifen sollen Objekte mitgebracht werden, die von Erlebnissen mit politischen Grenzen erzählen, auch über die Berliner Mauer hinaus. Über Social Media soll ein weltweites Gespräch über Mauererfahrungen ermöglicht werden unter dem Hashtag #sprechenübergrenzen, 14. August, 10 bis 18 Uhr, Bernauer Straße 119, Gesundbrunnen

„Auf kurze Distanz“ – Tanzperformance

In der Gedenkstätte Berliner Mauer widmet sich die Performance den Themen Nähe, Distanz und Grenzen. 14. August und 15. August, jeweils 14 Uhr, Bernauer Straße 115, Gesundbrunnen

„be part of it!“ in der East Side Gallery

Kreative Workshops und Gespräche über die Zukunft der East Side Galery. 14. August, 16 bis 19 Uhr, und 15. August, 11 bis 14 Uhr, Mühlenstraße 60, Friedrichshain.

„Vor der Grenze“ – Konzert

In der Kapelle der Versöhnung widmet sich das c/o chamber orchestra musikalisch Biografien von Menschen, die an der Berliner Mauer getötet wurden. 15. August, 15 bis 17 Uhr, Bernauer Str. 4, Mitte