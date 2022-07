Was ist das für ein Signal: Mitten in der Sommerwelle fordert Kassenärzte-Chef Andreas Gassen, dass alle Isolations- und Quarantänepflichten aufgehoben werden. Statt den fünf Tagen Pflicht, sollen Corona-Infizierte nur zuhause bleiben, wenn sie sich krank fühlen – ist das nicht der Fall, könnten sie arbeiten gehen, selbst wenn sie positiv getestet sind.

Der Vorschlag kommt nicht nur zu einer absolut unpassenden Zeit, sondern sendet ein fatales Signal an die Gesellschaft: Jetzt ist auch alles egal. De facto gäbe es dann keine Maßnahmen mehr, zumindest keine, die flächendeckend eigenverantwortlich eingehalten werden. Gassen will zurück zur „Normalität“, was schon angesichts der hohen Corona-Zahlen absurd genug ist.

Kollateralschäden werden hingenommen

Jetzt sagt Gassen, dass so ziemlich die einzige Maßnahme, die andere vor einer Infektion schützen kann, aufgehoben werden soll. Was er unerwähnt lässt: Auch symptomlos kann das Virus weitergegeben werden.

Der Arbeitsplatz als Durchseuchungsort. Das kann nicht nur für die Psyche extrem belastend sein, sondern könnte praktisch dazu führen, dass ganze Abteilungen infiziert werden und ausfallen.

Die Gassische „Wird schon Schiefgehen“-Mentalität zeugt von einer Ignoranz, die sprachlos macht. Kollateralschäden werden uneingeschränkt hingenommen, komme was wolle – Tote, schwere Corona-Verläufe, Long-Covid-Erkrankte, ist doch alles egal.