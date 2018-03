Schulleiter in Deutschland lieben ihren Job und sind motiviert – fühlen sich aber von der Politik alleingelassen. So lässt sich eine bundesweite Forsa-Umfrage unter 1200 Direktorinnen und Direktoren im Auftrag des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) zusammenfassen, die am Freitag vorgestellt wurde.

Zwar gehen demnach nur vier Prozent der Befragten ungern ihrer Arbeit nach, während es 58 Prozent „sehr gern“ und 37 Prozent „eher gern“ machen. Gleichzeitig sagen aber auch 82 Prozent, dass Politiker bei ihren Entscheidungen den tatsächlichen Schulalltag nicht ausreichend beachten – im Schnitt vergeben sie eine wenig schmeichelhafte Note 3,8 an die Schulpolitik. Angesichts von Großbaustellen im Schulbereich wie Lehrermangel oder Inklusion sei das ein Zeichen, dass die Politik Schulleitungen „öffentlich als Mangelverwalter im Regenstehen lässt“, kritisierte Udo Beckmann, der Bundesverband des eher konservativen Verbandes VBE.

Zufriedenheitswerte in allen Schulformen gleich hoch

Die Zufriedenheitswerte sind über alle Schulformen hinweg praktisch gleich hoch. 83 Prozent der Befragten geben an, dass sie trotz aller Probleme zumindest häufig zu ihrer eigenen Zufriedenheit ihre Aufgaben erfüllen können. Drei Viertel würden den Beruf weiter empfehlen. Nach Bundesländern wurde in der Umfrage nicht unterschieden.

Die unter 40-Jährigen, also die „Neueinsteiger“, fühlen sich aber tendenziell durch die Politik noch mehr vernachlässigt als diejenigen, die schon eine lange Erfahrung bei der Leitung einer Schule mitbringen. So sagen in dieser Gruppe 81 Prozent, dass knappe Ressourcen die größte Belastung für sie darstellen (der Bundesschnitt beträgt 70 Prozent). 59 Prozent der unter 40-Jährigen halten sich für unzureichend vorbereitet auf die Position einer Schulleitung, während das bei den über 60-Jährigen nur 25 Prozent sagen. Für Udo Beckmann zeigen diese Werte, dass „die neue Generation Schulleiter von Anfang an demoralisiert wird“. Das sei „besonders alarmierend“, da die Jüngeren ja noch dreißig Jahre in der Position arbeiten sollen. Die Politik müsse die „Gelingensbedingungen“ für Schulleitungen deutlich verbessern.

Die Probleme: Lehrermangel und zu viele Verwaltungsaufgaben

Lehrermangel, Inklusion, marode Gebäude: Es sind die großen, öffentlich immer wieder diskutieren Problemlagen, die den Schulleitern am meisten zu schaffen machen. Mit Abstand am häufigsten wird der Mangel an Lehrkräften als größtes Problem an der eigenen Schule genannt (57 Prozent). Im Mittel sind an den Schulen, die aktuell nach Lehrkräften suchen, zehn Prozent der Stellen nicht besetzt. Jeder Dritte der Befragten beschäftigt an der eigenen Schule inzwischen Quereinsteiger. Diese wurden aber oft im Vorfeld nicht ausreichend und systematisch qualifiziert – das berichten 65 Prozent der Schulleiter, wobei das Problem an Grundschulen noch größer ist. Tatsächlich zeigen auch andere Umfragen in den einzelnen Ländern, dass Grundschulen noch einmal mehr auf Seiteneinsteiger zurückgreifen müssen als andere Schulformen.

Belastet werden Schulleiter auch von Verwaltungsarbeiten, die aus ihrer Sicht immer mehr zunehmen. Praktisch alle wünschen sich daher am vordringlichsten mehr „Anrechnungsstunden“, sprich: Freistellungen vom Unterricht, für andere Kollegen, damit sie an diese einen Teil der Verwaltungsaufgaben delegieren können. Insgesamt müssten Schulen personell besser ausgestattet werden: Nicht nur mit mehr Lehrkräften, sondern auch mit mehr Stellen für Sekretariate und Hausmeister.