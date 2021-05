Bild: AFP/Geoffrey van der Hasselt

Macron stößt mit einem Kaffee auf die neue "Freiheit" an Kaffee statt Champagner: Mit einem Espresso hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch auf die Wiedereröffnung der Außengastronomie in seinem Land angestoßen. Vor der wöchentlichen Kabinettsrunde zur Corona-Pandemie gönnte sich der 43-Jährige zusammen mit Regierungschef Jean Castex ein Tässchen auf einer Pariser Café-Terrasse unweit des Elysée-Palastes. Macron sprach von einem "kleinen Moment der wiedergewonnenen Freiheit, den wir uns alle verdient haben".



Cafés, Restaurants und Bars in Frankreich konnten am Mittwoch erstmals seit fast sieben Monaten wieder ihre Terrassen öffnen. Macron sagte, die seit Wochen rückläufigen Corona-Infektionszahlen gingen "in die richtige Richtung". Er rief die Franzosen dennoch auf, "vorsichtig zu bleiben", um das Erreichte nicht aufs Spiel zu setzen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Frankreich ist unter 150 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gesunken und ist damit nur noch halb so hoch wie noch vor drei Wochen.



"Wenn wir weiter zusammenstehen, die Impfungen fortsetzen und uns wie disziplinierte Bürgerinnen und Bürger verhalten, werden wir weitere Fortschritte machen", zeigte sich Macron überzeugt. Nach seinem Auftritt in dem Café, der von einigen Fernsehsendern live übertragen wurde, kehrte der Staatschef zu Fuß in den Elysée-Palast zurück - gerade rechtzeitig vor einem Regenschauer. (AFP)