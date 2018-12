Er war einer der führenden deutschen Historiker und gilt als Begründer der Ideengeschichte: Friedrich Meinecke, der 1948 Gründungsrektor der Freien Universität Berlin werden sollte.

Geboren 1862 in Salzwedel, kam er als Schüler nach Berlin, studierte hier, wurde an der Berliner Universität schon als 24-Jähriger promoviert und zehn Jahre später habilitiert. Seine ersten Professuren hatte er in Straßburg und Freiburg, 1914 kehrte er dann als Professor nach Berlin zurück. Nach dem Ersten Weltkrieg gründete er die liberale Deutsche Demokratische Partei mit und unterstützte die junge Weimarer Republik als „Vernunftrepublikaner“, wie er sich selber einmal nannte. Das politische Denken der Deutschen, die Entstehung des deutschen Nationalstaats waren die zentralen Fragen seines Forscherlebens, 42 Jahre lang gab er auch die „Historische Zeitschrift“ heraus.

In der NS-Zeit wurde Meinecke aus allen öffentlichen Ämtern vertrieben (emeritiert wurde er bereits 1928). Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er 1948 – inzwischen 86 Jahre alt – zum Gründungsrektor der Freien Universität gewählt, ein Jahr später als Ehrenrektor ausgezeichnet. Noch zu seinen Lebzeiten erhielt das historische Seminar der FU seinen Namen. Dort, im Friedrich-Meinecke-Institut, wird am Dienstag im Rahmen der Feierlichkeiten zum 70. FU-Geburtstag ein Bronzeporträt von ihm aufgestellt (siehe Foto). Meinecke starb 1954 in Berlin.