Kita-Erzieherinnen und -Erziehern in Deutschland ist es besonders wichtig, dass die von ihnen betreuten Kinder ein gutes Sozialverhalten entwickeln und gut sprechen lernen. Für weniger wichtig halten sie Spiele und Übungen, die den Kindern die Grundlagen des Lesens, Schreibens und Rechnens nahebringen. Dieses Ergebnis einer internationalen Befragung von Fachkräften in der frühkindlichen Erziehung hebt das Bildungsdirektorat der OECD für Deutschland hervor.

Nur die Hälfte der Fachkräfte im Vorschulbereich hierzulande messe den mathematischen Fähigkeiten der Kinder einen hohen Stellenwert bei, heißt es in dem OECD-Bericht. Gelobt wird aber das vergleichsweise starke Gewicht auf die mündlichen Sprachkenntnisse. In neun OECD-Ländern, darunter auch Dänemark, Israel, Korea und die Türkei, wurde jeweils eine repräsentative Stichprobe von Kitakräften befragt, in Deutschland nahmen rund 3000 Erzieherinnen und Erzieher sowie gut 500 Leitungspersonen teil.

Eine Erklärung für den hohen Stellenwert mündlicher Sprachkenntnisse könnte der in Deutschland vergleichsweise hohe Anteil von Kindern mit einer anderen Herkunftssprache als Deutsch sein. In mehr als 40 Prozent der Einrichtungen der frühkindlichen Bildung haben demnach mehr als elf Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund - das sei der höchste Anteil aller beteiligten Länder. Entsprechend wünschten sich viele Kitakräfte Weiterbildungen für die Arbeit mit mehrsprachigen Kindern.

Bunte Kitas, aber Diversität wird wenig gefördert

Gleichzeitig ist Deutschland eines der Länder mit der geringsten Diversitätsförderung in der Kita. Bücher, die Menschen unterschiedlicher ethnischer oder kultureller Herkunft zeigen, oder Spiele aus anderen Kulturkreisen würden vergleichsweise wenig eingesetzt, kritisiert die OECD.

Fit sind die Krippen und Kitas hierzulande offenbar in der Elternarbeit, 98 Prozent der Befragten geben an, dass Eltern leicht mit ihnen in Kontakt treten können. Und 92 Prozent der Kitaleitungen sagen, dass sie mit den künftigen Grundschullehrkräften der Kinder kommunizieren.

Mehr zum Thema Ohne Deutschkenntnisse nicht in die Schule? Expertin für Sprachförderung widerspricht CDU-Politiker Linnemann

Die allermeisten Kita-Erzieherinnen und -Erzieher sind mit ihrem Beruf zufrieden (93 Prozent). Doch nur 36 Prozent fühlen sich in der Gesellschaft wertgeschätzt und nur 26 Prozent sind mit ihrem Gehalt zufrieden. Zu den Empfehlungen der OECD an die Politik gehört, dass der "Status des Berufsfeldes" angehoben werden müsse - auch um mehr hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu binden. Denn schon beim Anteil der Kitakräfte mit einem Abschluss oberhalb der Sekundarstufe (77 Prozent) liegt Deutschland international nur im Mittelfeld.