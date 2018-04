Der Literaturwissenschaftler Peter-André Alt (57) wird für die kommenden drei Jahre Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Er wurde am Dienstag in Mannheim mit großer Mehrheit gewählt, wie die HRK in Bonn mitteilte.

Demnach ist er seit 2010 Präsident der Freien Universität Berlin. Der 57-Jährige war den Angaben zufolge von 2011 bis 2012 sowie von 2017 bis 2018 Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz Berlin.

Alt folgt im Amt auf Horst Hippler, der die HRK seit 2012 repräsentiert. Die HRK ist ein freiwilliger Zusammenschluss der staatlichen und staatlich anerkannten Universitäten und Hochschulen in Deutschland. Sie hat den Angaben zufolge 268 Mitgliedshochschulen. (KNA)