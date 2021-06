Bild: dpa/TASR

Corona-Zahlen in Russland so hoch wie im März In Russland sind die Corona-Infektionszahlen wieder so hoch wie Mitte März. Die Regierung meldete am Mittwoch 10.407 Neuinfektionen - so viele Ansteckungen wurden landesweit zuletzt am 14. März registriert. In der Hauptstadt Moskau, der am schlimmsten betroffenen russischen Stadt, wurden sogar so viele Neuinfektionen wie zuletzt Mitte Januar gemeldet.



Russland ist eines der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder. In die offizielle Opferbilanz fließen allerdings nur Fälle ein, bei denen Covid-19 durch eine Autopsie als Todesursache zweifelsfrei bestätigt wurde. Aus Zahlen der Statistikbehörde Rosstat geht hervor, dass bis Ende April mehr als 270.000 Tote infolge von Corona erfasst wurden - das ist mehr als doppelt so viel wie von der Regierung angegeben.



Einen strengen Lockdown gab es in Russland nur im Frühjahr 2020. Die meisten Beschränkungen wurden seitdem wieder aufgehoben.



Auch das im Dezember begonnene Impfprogramm kommt nur schleppend voran. Bisher haben 18 Millionen Menschen in Russland mindestens eine Impfdosis erhalten, das sind rund zwölf Prozent der Bevölkerung. Obwohl Präsident Wladimir Putin seine Landsleute immer wieder auffordert, sich impfen zu lassen, bleiben viele Russen skeptisch. Laut einer Umfrage des unabhängigen Lewada-Instituts wollen sich mehr als 60 Prozent der Befragte nicht impfen lassen. (AFP)