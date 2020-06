Russland hat Putin zufolge die Corona-Pandemie besser gemeistert als die USA Russland schlägt sich laut Präsident Wladimir Putin bei der Bewältigung der Coronakrise weit besser als die USA. Das Land hat offiziellen Statistiken zufolge 6948 Tote durch die Pandemie bei mehr als einer halben Million Infektionen zu beklagen. In den USA liegt die Zahl der Todesfälle bei mehr als 115.000. Putin sagte am Sonntag im Staatsfernsehen, Russland komme "mit Zuversicht und minimalen Verlusten" aus der Krise heraus. Aber in den Vereinigten Staaten sei dies nicht so, fügte er hinzu.



Parteipolitische Interessen wirkten dort kontraproduktiv. Es sei für ihn unvorstellbar, dass man in der Regierung oder in den Regionen nicht auf den Präsidenten höre, fügte Putin hinzu. US-Präsident Donald Trump hat sich wiederholt mit den Gouverneuren mehrerer Bundesstaaten angelegt, weil er deren Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus ablehnte.



Trump stellt sich im November zur Wiederwahl und liegt derzeit in Umfragen hinter seinem designierten Herausforderer Joe Biden von den Demokraten zurück. Amerikanische Präsidenten können maximal zwei Amtsperioden absolvieren. In Russland soll eine Verfassungsreform dem Staatschef ermöglichen, wesentlich länger zu amtieren. Das Volk wird in einem Referendum in der Zeit von 25. Juni bis 1. Juli darüber abstimmen. Falls es zustimmt, könnte der seit 1999 amtierende Staatschef Putin nach der 2024 endenden Amtsperiode noch zwei sechsjährige Amtszeiten dranhängen. Der 67-jährige Präsident wies im Fernsehen Vorwürfe zurück, die Änderungen dienten der "Stärkung einer Präsidialdiktatur". Vielmehr werde das Parlament gestärkt, sagte er. (Reuters)