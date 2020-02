Welche Hinweise auf „verjüngende“ und lebensverlängernde Effekte gibt es?

Seit Langem wird diskutiert, ob ein dauerhaftes Weniger an Essen gesund ist und das Leben verlängert. Unstrittig ist dies bei Würmern, selbst bei Mäusen.

Bei Menschen gibt es seit Jahrhunderten immer wieder eindrucksvolle Einzelberichte. Hier zu nennen wären etwa die Schriften eines Herren namens Luigi Cornaro, der im 15. und 16. Jahrhundert in Padua lebte. Nach recht völlerischer Jugend hatten ihm im Alter von 35 Jahren seine Ärzte den nahen Tod vorhergesagt. Daraufhin verordnete sich Cornaro eine strenge Diät. Er wurde 100 oder gar 102, und erfreute sich bis fast zuletzt einer ganz guten Gesundheit.

Es ist eine schöne Geschichte, die noch schöner wird, wenn man weiß, dass täglich drei Gläser Rotwein erlaubt waren. Aber weder zu Cornaros Zeiten noch heute gibt es Studien mit Menschen, die aus solchen Anekdoten gesichertes Wissen machen würden.

Vieles, was man über das Fasten weiß, passt plausibel in die Argumentation derer, die es als Jungbrunnen sehen: Es werden Prozesse gefördert, die Zellmüll entsorgen und Erbgutreparatur fördern. Es entstehen Moleküle, die freie Radikale neutralisieren. Es werden vermehrt Wachstumsfaktoren gebildet, die unter anderem dafür sorgen, dass Hirnzellen wachsen und Verbindungen schließen. Und vieles mehr.

Aber ob all das einen Fastenjünger zum Cornaro macht, oder Cornaro vor allem guten Genen und Glück seine Gesundheit bis jenseits der 100 verdankte, weiß niemand. Weil entsprechende Studien sehr aufwendig und langwierig wären, wird das vorerst auch so bleiben. Denn man müsste jede Menge Personen von ihrer Jugend an bis zu ihrem möglichst späten Tode sehr intensiv begleiten und detailliert dokumentieren, was und wie viel sie essen und welche anderen Faktoren vielleicht auch eine Rolle spielen.

Gibt es andere Vorteile?

Soziologen und Psychologen sehen positive Aspekte vor allem in der bewussten Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, aber auch mit Themen wie Überfluss und Hunger in der modernen Welt. Unstrittig ist, dass der Verzicht auf ganze Mahlzeiten und deren Zubereitung – sofern man nicht für die Kinder oder andere Angehörige ohnehin kochen muss – Zeitressourcen freisetzt.

Was sagen die Kritiker?

Bei konventionell ausgebildeten Medizinern galt Nahrungsverzicht sehr lange als grundsätzlich ungesund. Die Argumente dafür waren nicht besonders komplex, sondern liefen vor allem auf eines hinaus: Wer länger als ein paar Stunden nichts isst, bei dem stellt sich ein „kataboler Stoffwechsel“ ein. Das bedeutet: Es wird Körpersubstanz abgebaut, und hier nicht nur Fett, sondern auch Protein aus den Muskeln.

Katabole Stoffwechsellagen führen langfristig zum Tode, und sie sind charakteristisch für einige schwere Erkrankungen, Krebs im fortgeschrittenen Stadium etwa. Auch kurzfristig kann es schon zur Ausschüttung von Giftstoffen und einer allgemeinen Schwächung kommen. Die erwähnten Studienergebnisse und Erkenntnisse über den Stoffwechsel und die Biochemie haben viele Mediziner diese Sicht korrigieren lassen.

Wichtige Kritikpunkte sind gegenwärtig vor allem, dass es zwar viele Studien gibt, es in denen aber nur um Körpergewicht, Blutzucker, Blutfette und dergleichen geht. „Surrogat-Parameter“ nennt der Heidelberger Diabetologe Peter Paul Nawroth derlei Werte. Denn sie sagen nichts darüber aus, ob es Menschen, die regelmäßig fasten, wirklich besser geht als denen, die dies nicht tun, ob diese Menschen letztlich wirklich weniger krank sind, seltener einen Infarkt oder Diabetes-Komplikationen bekommen oder eher von Demenz verschont bleiben.

Dazu gebe es jedenfalls bislang schlicht „keine Daten“, so Nawroth. Dazu kommt, dass die meisten Studien, in denen Fastenvarianten an Menschen getestet wurden, nur über ein paar Monate gingen. Es gibt also langfristig nicht einmal gute Daten jener „Surrogat-Parameter“. Rein praktisch zeigen auch die bisherigen Studien, dass es nicht unbedingt einfach ist, eine solche Ernährungsroutine dauerhaft durchzuhalten.

In einer kürzlich erschienenen Studie funktionierte Intervallfasten aber zumindest etwa ebenso gut wie die ebenfalls als gesundheitsförderlich geltende Mittelmeer-Diät mit viel Gemüse, pflanzlichen Ölen und Fisch.

Wer sollte aufs Fasten verzichten?

Eine der umstrittensten Fastenvarianten ist die „Breuss-Kur“, die von manchen Verfechtern so genannter alternativer Heilmethoden Krebspatienten empfohlen wird. Sie besteht aus 42 Tagen ohne feste Nahrung und täglich etwas Gemüsebrühe und soll den Tumor gleichsam aushungern. Das tut sie auch oft, jedenfalls wird von schrumpfenden Tumoren berichtet.

Was aber auch schrumpft, ist die sonstige körperliche Substanz der Patienten und die Kraft ihres Immunsystems. Und wenn diese wieder essen, ist der Tumor nach wie vor da und kommt oft mit tödlicher Kraft in den abgemagerten Körper zurück.

Bei Diabetikern verbesserten sich in Studien die Blutwerte zwar deutlich. Doch gerade sie sollten wegen möglicher Komplikationen zunächst nur unter ärztlicher Begleitung fasten.

Für Kinder scheint fasten generell nachteilig zu sein, sie befinden sich im Wachstum und haben wenig Reserven.

Kulturell überlieferte Fastenpraktiken scheinen diese Erkenntnis widerzuspiegeln. Etwa im Ramadan muss, im Gegensatz zu den Erwachsenen, eigentlich kein Kind vor der Pubertät durchgehend tagsüber auf Nahrung und Getränke verzichten. Wenn dies doch geschieht, dann durch religiösen Übereifer.

Schwangere sollten auf keinen Fall fasten. Tun sie es doch, können niedriges Geburtsgewicht und Schädigungen des Kindes die Folge sein. Auch bei Personen, die zu Essstörungen neigen oder neigen könnten, sehen Fachleute Gefahrenpotenzial durch das Fasten.