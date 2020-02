Er naht, der Aschermittwoch. Dann beginnt die Periode, in der das christliche Abendland traditionell die Nahrungsaufnahme reduziert. Fasten gehört zu fast jeder Kultur, jeder Religion.

Gegenwärtig werden bestimmte Varianten zunehmend populär. Mit Gott, Religion und spiritueller Selbstkasteiung hat das dann meist eher wenig zu tun. Der Verzicht soll vielmehr beim Abnehmen helfen, gegen alle möglichen Krankheiten wirken oder sie gar nicht erst entstehen lassen, den Menschen insgesamt gesünder und fitter machen, womöglich sogar sein Leben verlängern. Was wir über die heilende Kraft des Fastens wissen und was nicht – eine Übersicht.

Welchen Sinn hatte das Fasten in vergangenen Zeiten?

Schon aus dem alten Ägypten sind Fastenvorgaben überliefert, etwa verordneter Verzicht auf Fisch während der Laichzeit im Nil. Die christliche Fastenzeit, in der religiös begründet in den 40 Tagen vor Ostern kein Fleisch gegessen werden soll, hatte nach Ansicht von Anthropologen vor allem den Sinn, die Viehbestände zu erhalten. Am Ende des Winters waren sonstige Vorräte häufig aufgezehrt, das Vieh allerdings verblieb als Speicher von Kalorien. Den galt es, mit Weitblick, zu schützen.

Etwa die Sauen waren in dieser Zeit trächtig. Das garantierte Proteinversorgung für das Jahr – wenn der Bauer sie fütterte und leben ließ. Allerdings sind diese pragmatischen Gründe mit Sicherheit nicht die einzigen. Fast jede Religion und fast jede Region der Welt kennt bestimmte Fastenpraktiken.

Und es ist zumindest denkbar, dass diese eine Art früher „Public-Health“-Maßnahme waren, weil die Menschen über Jahrhunderte und Jahrtausende ein Erfahrungswissen über gesundheitsfördernde Effekte des Fastens angesammelt hatten.

Gibt es "Fasten" in der Natur?

Bei sehr vielen Tierarten kommen mehr oder weniger lange Hungerphasen immer wieder oder auch regelmäßig vor. Raubtiere etwa schaffen es nicht unbedingt immer, wenn sie Hunger haben, auch Beute zu machen.

Auch Pflanzenfressern kann etwa bei Dürre die Nahrung knapp werden.

Tiere, die Winterschlaf halten, haben sehr lange Fastenphasen in ihr Verhaltensrepertoire und ihren Stoffwechsel genetisch einprogrammiert.

Auch bei den Vorfahren heutiger Menschen wechselten sich Nahrungsüberfluss und Nahrungsmangel oft ab. Diejenigen, die letzteren am besten aushalten konnten, und die es letztlich - auch teilweise mit ihren letzten Reserven - noch schafften, doch wieder an Nahrung zu kommen, überlebten am ehesten, pflanzten sich fort und gaben ihre Gene weiter.

Diesem evolutionären Erbe verdanken wir Menschen es vermutlich, dass wir heute überhaupt in der Lage sind, freiwillig und ohne Schaden zu nehmen über längere Zeiträume auf Nahrung zu verzichten.

Heutige Fastenjünger berichten regelmäßig darüber, wie positiv gestimmt, geistig klar und fokussiert - aber durchaus auch körperlich leistungsfähig – sie an Tagen ohne Nahrungsaufnahme seien. Das ergibt auch evolutionär Sinn. Denn genau in den Hungerphasen kam es ja darauf an, gerade jetzt optimal fähig zu sein, sich doch wieder Nahrung zu beschaffen.

Wenn heute also ein Silicon-Valley-CEO wie Twitter-Boss Jack Dorsey von seinen Hochgefühlen und klaren Gedanken an seinen Nullkalorientagen erzählt, dann ist er im Grunde rein biochemisch ein Abbild eines hungrigen, zu allem bereiten Jägers in der Savannenwelt unserer Vorfahren.

Wie ist die gegenwärtige Renaissance verschiedener Fastenpraktiken zu erklären?

Die Gründe, warum sich immer mehr Menschen für das Fasten zu interessieren scheinen, sind wahrscheinlich vielfältig. Verzicht im Angesicht des - zumindest in Ländern, in denen niemand unfreiwillig hungern muss - allgegenwärtigen Überflusses dürfte eine Rolle spielen, ebenso die Suche nach spiritueller Erfüllung auch ohne konkrete religiöse Doktrin.

Viele sehen das Fasten, weil auf Kalorien verzichtet wird, schlicht als vergleichsweise geradlinige Möglichkeit, Gewicht zu verlieren. Die sich mehrenden Meldungen, dass zeitweiser Verzicht auf Nahrung gesund sein und sogar das Leben verlängern könnte, sind wahrscheinlich der bedeutendste Faktor.

Was passiert beim Fasten im Körper?

Nach langen Stunden ohne Nahrungszufuhr stellt der Körper seinen Energiestoffwechsel um. Er nutzt nun nicht mehr Glukose aus Nahrungs-Kohlenhydraten, sondern baut Fette in der Leber zu so genannten Ketonen um. Die können fast alle Körperzellen mit Energie versorgen. Zusätzlich werden Moleküle freigesetzt, welche Zellen schützen, denn der Nahrungsmangel setzt jene Zellen unter Stress.

Mehr zum Thema Fastenzeit Der große Verzicht - man muss einfach mal anfangen

Ein wichtiger Faktor ist, dass – eben weil über den Darm kein Zucker in das Blut gelangt – kein Insulin ausgeschüttet wird. In diesem Zustand kann der Körper besser geschädigte Zellen abbauen und verdauen. Zudem wird Erbgut repariert. Diese Stress-Abwehrreaktionen, auch Hormesis genannt, halten viele Forscher für den eigentlichen Grund, warum Fasten positive gesundheitliche Effekte zu haben scheint.