Wer Vorbeugemaßnahmen gegen die Infektion mit dem Aids-Virus HIV nutzt, kann einer Studie zufolge ein hohes Risiko haben, an einer anderen sexuell übertragbaren Krankheit zu erkranken. Ärzte diagnostizierten bei fast drei Vierteln der Patienten, die eine Prä-Expositionsprophylaxe gegen HIV (PrEP) nutzten, innerhalb des ersten Jahres Tripper, Chlamydien oder Syphilis, berichten Forscher um Jason Ong von der London School of Hygiene and Tropical Medicine in London im Fachmagazin "JAMA Network Open".

Schon seit langem gibt es unter Experten die Befürchtung, dass die "Impfung gegen Aids" dazu führt, dass die Nutzer seltener Kondome verwenden und bei ihnen die Gefahr der Infektion mit anderen sexuell übertragbaren Krankheiten steigt.

Die Wissenschaftler um Ong, darunter Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation (WHO), hatten 88 Untersuchungen von fünf Kontinenten zur Nutzung von PrEP und deren medizinische Begleitung ausgewertet. PrEP ist eine Medikamentenkombination, die wirkungsvoll vor einer Infektion mit HIV schützt. Die Voraussetzung ist, dass die Patenten keinen HI-Virus in sich tragen.

Keine klare Empfehlung für begleitende Behandlung

Während bei der Eingangsuntersuchung zu PrEP bei 23,9 Prozent der Patienten Tripper, Chlamydien oder Syphilis diagnostiziert wurden, stieg die Anzahl der Erkrankungen innerhalb des ersten Jahres der Nutzung von PrEP auf 72,2 Prozent.

Für Armin Schafberger von der Deutschen Aidshilfe in Berlin sind die Zahlen nicht überraschend. Er gibt jedoch zu bedenken, dass die Studie Art und Umfang der medizinischen Untersuchungen und Diagnosen nicht berücksichtige.

Dies zeige sich beispielsweise darin, dass Tripper, Chlamydien und Syphilis in Ländern mit hohem Durchschnittseinkommen viel häufiger nachgewiesen wurden als in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Durchschnittseinkommen. "Wenn man genauer hinsieht, findet man auch mehr", sagt Schafberger – weil auch diejenigen auf die Krankheiten untersucht werden, die keine Symptome haben.

Studien mit ähnlichen Ergebnissen – wenn auch mit weniger Daten – habe es bereits gegeben, so Schafberger. Von der aktuellen Analyse habe er sich eigentlich erhofft, dass die Daten genutzt werden, um klare Empfehlungen für die medizinische Begleitung zu PrEP zu geben.

So bleibe unklar, ob es Patienten mit einer symptomlosen Infektion mehr nutzt als schadet, wenn diese Infektion mit Antibiotika behandelt wird – etwa, weil die häufige Anwendung von Antibiotika zu Resistenzen führen kann.

"PrEP-Behandlung erreicht die Richtigen"

Schafberger sieht in den hohen Diagnosezahlen auch etwas Positives: "Sie zeigen, dass man über die PrEP-Behandlung tatsächlich die Gruppen erreicht, die ein großes Risiko für sexuell übertragbare Krankheiten haben." Dies sei eine gute Chance für vorbeugende Maßnahmen.

Denn während der PrEP-Behandlung müssen sich die Patienten den deutsch-österreichischen PrEP-Leitlinien zufolge alle drei Monate auf HIV untersuchen lassen. Die Leitlinien empfehlen außerdem Untersuchungen auf Hepatitis C (alle sechs bis zwölf Monate), Syphilis (alle drei Monate), Tripper (alle drei bis sechs Monate) und Chlamydien (alle drei bis sechs Monate).

Rückgang in Berlin und München – aber warum?

Vor Kurzem hatte das Robert Koch-Institut aktuelle Zahlen zu Syphilis-Neuerkrankungen in Deutschland veröffentlicht. 2018 hatte es 7332 Fälle gegeben, erstmals seit Jahren stagnierte damit die Zahl an gemeldeten Neuinfektionen. Der Bundesdurchschnitt lag bei 8,8 gemeldeten Infektionen pro 100.000 Einwohner. In Berlin gab es mit 32,5 Fällen pro 100.000 Einwohner nach wie vor die meisten Syphilis-Fälle.

Für die Hauptstadt bedeutet das einen deutlichen Rückgang der Infektionen um etwa 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die RKI-Experten nannten als eine mögliche Ursache die begleitenden Untersuchungen zur HIV-PrEP. Demnach könnten diese dazu führen, dass die Geschlechtskrankheit häufiger diagnostiziert und behandelt wird und somit langfristig zu weniger Infektionen. Ob dies allerdings in Deutschland schon der Fall ist, bezweifeln die Wissenschaftler.

Dagegen spricht auch, dass der Abfall der Neuerkrankungen vor allem in Berlin und München zu verzeichnen ist, nicht aber in anderen Großstädten. Um die Ursachen zu klären, will das RKI nun eine wissenschaftliche Untersuchung durchführen. (fsch, dpa)