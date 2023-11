WHO fordert Maßnahmen In China häufen sich nicht diagnostizierte Lungenentzündungen bei Kindern

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die chinesische Bevölkerung aufgefordert, „Maßnahmen zur Verringerung des Risikos von Atemwegserkrankungen zu ergreifen“ und die Behörden um weitere Informationen zu einer Häufung von Lungenentzündungen bei Kindern im Norden des Landes gebeten.

Die WHO rief Chinas Bevölkerung auf, sich impfen zu lassen, sich von Erkrankten fernzuhalten und bei Symptomen zuhause zu bleiben, hieß es in einer am Mittwoch in Onlinediensten veröffentlichten Erklärung der UN-Gesundheitsbehörde. China solle zudem zusätzliche Informationen über die Erkrankungen und ihre Ausbreitung sowie Laborergebnisse zur Verfügung stellen.

Ein Sprecher bestätigte die Angaben gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Laut WHO haben in China seit Mitte Oktober Fälle „grippeähnlicher Erkrankungen“ im Vergleich zu den Vorjahren zugenommen. Auf einer Pressekonferenz am 13. November führten die chinesischen Behörden die Zunahme der Atemwegserkrankungen auf die Aufhebung der Corona-Maßnahmen und die Verbreitung bekannter Krankheitserreger zurück

Auch Medienberichte weisen auf den ungewöhnlichen Ausbruch hin

Bereits am 21. November berichteten örtliche Medien und die internationale Seuchenschutz-Organisation „Promed“ ebenfalls von einer Häufung nicht diagnostizierter Lungenentzündungen bei Kindern in Nordchina.

Promed verweist auf einen Bericht der taiwanesischen „FTVnews“, in dem es heißt, dass nach dem Ausbruch von Lungenentzündungen Kinderkrankenhäuser in Peking, Liaoning und anderen Orten überfüllt seien. Schulen und Klassen stünden kurz vor der Einstellung des Unterrichts. Viele Kinder hätten keine Symptome und keinen Husten, doch hohes Fieber und würden Lungenknötchen entwickeln.

Vor vielen Krankenhäusern gäbe es seit Tagen lange Schlangen und „Eltern fragen sich, ob die Behörden die Epidemie vertuschen wollten“, heißt es in dem Bericht.

In einer Anmerkung schreibt „Promed“: „Dieser Bericht deutet auf einen weit verbreiteten Ausbruch einer undiagnostizierten Lungenentzündung hin. Es ist überhaupt nicht klar, wann dieser Ausbruch begann, da es ungewöhnlich wäre, dass so viele Kinder so schnell betroffen wären.“

Der Herausgeber fügte an: „Es ist noch zu früh, um vorherzusagen, ob es sich um eine weitere Pandemie handeln könnte. Aber wie ein weiser Influenza-Virologe einmal sagte: ‘Die Uhr der Pandemie tickt, wir wissen einfach nicht, wie spät es ist.’“(AFP/dpa/Tsp)