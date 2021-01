Wie lange wird uns Corona noch beschäftigen? Wie gefährlich ist die Mutation des Virus? Und warum läuft das Impfen so schleppend an? Bei Tagesspiegel Live – unserem neuen Live-Video-Chat – beantwortet Ihnen Sascha Karberg, Leiter der Tagesspiegel Wissenschafts-Redaktion, Ihre Fragen zur Covid-Krise. Schauen Sie zu und diskutieren Sie mit – ganz einfach von zu Hause aus über Ihren PC, Tablet oder Smartphone. Das ganze findet am 28. Januar um 19 Uhr exklusiv für unsere Abonnentinnen und Abonnenten statt. Wir freuen uns auf Sie!

Unter diesem Link geht es ab 19 Uhr los!

Technische Hinweise zur Einwahl / Teilnahme:

1. Ich nehme über meinen Laptop/PC teil:

Um an der Diskussion live teilnehmen zu können, klicken Sie bitte auf den auf dieser Seite kurz vor der Veranstaltung zu findenden Link. Im Anschluss öffnet sich ein Browserfenster und Sie können auswählen, ob Sie die Liveübertragung direkt über den Browser (möglich sind alle Browser außer Linux) oder über die Microsoft-Teams-App verfolgen möchten. Sollten Sie diese App nicht installiert haben, kein Problem. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Stattdessen im Internet ansehen“. In beiden Fällen öffnet sich der Übertragungsbildschirm und Sie können an der Diskussion teilnehmen und Fragen stellen, sobald diese gestartet ist.

Während der Veranstaltung sind Sie nicht zu sehen oder zu hören. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, können Sie dafür auf der rechten Seite die F&A-Schaltfläche auswählen:

Auf dieser Schaltfläche können Sie Ihre Fragen stellen.

Daraufhin öffnet sich ein Feld, in das Sie Ihre Frage eintragen können. Sie können Fragen anonym oder unter Angabe Ihres Namens stellen. Klicken Sie dann auf „Senden“. Ihre Frage ist dann noch nicht sofort sichtbar, sondern muss erst noch freigeschaltet werden. Dies kann kurz dauern, warten Sie also bitte, wenn Sie Ihre Frage abgeschickt haben.

2. Ich nehme über Smartphone/Tablet teil:

Natürlich können Sie auch über Ihr Smartphone oder Tablet an der Veranstaltung teilnehmen. Hierfür müssen Sie zuvor allerdings die Microsoft Teams-App auf Ihrem Gerät installieren. Wenn Sie dann den Link zur Veranstaltung klicken, landen Sie in der App und gehen wie bereits oben beschrieben vor.