Erbgutspuren aus Wuhan neu untersucht Erste Hinweise auf Marderhund als Überträger von Corona

Die Möglichkeit, das Coronavirus Sars-CoV-2 sei von Wildtieren auf den Menschen übergesprungen, die illegal auf einem Markt in Wuhan gehandelt wurden, stand neben anderen Theorien seit Beginn der Pandemie im Raum. Nun hat ein internationales Forschungsteam offenbar neue Hinweise gefunden, die diese These ein Stück weit stützen, wenn auch nicht belegen. Das meldet die „New York Times“ nach einem Bericht der Zeitschrift „The Atlantic“.

Demnach hat ein internationales Forschungsteam in einer Datenbank genetische Spuren entdeckt, die von Abstrichen stammen, die im und um den „Huanan Seafood Wholesale“ Markt in Wuhan ab Januar 2020 genommen wurden, also kurz nachdem die chinesischen Behörden den Markt geschlossen hatten, weil sie einen Zusammenhang mit dem Ausbruch eines neuen Virus vermuteten.

Zwar befanden sich zum Zeitpunkt der Probennahme keine Tiere mehr auf dem Markt, aber Erbgutspuren verschiedenster Tierarten fanden ihren Weg von Wänden, Böden, Metallkäfigen und Transportwagen, die für den Tierhandel verwendet wurden.

Marderhund- und Virus-Erbgut nebeneinander

Auffällig häufig fand das Team, das bestätigten drei Wissenschaftler „The Atlantics“, neben dem Erbgut von Sars-CoV-2 in den Abstrichen auch große Mengen DNA des Marderhundes Nyctereutes procyonoides, auch Waschbärhund, Tanuki oder Enok, genannt. Die Tiere sind eng verwandt mit Füchsen, ähneln äußerlich aber eher Waschbären.

Zwar beweist das gemeinsame Auftauchen von Virus- und Marderhund-Erbgut nicht zwangsläufig, dass Nyctereutes procyonoides auch der Überträger ist. Möglich wäre auch, dass infizierte Menschen die Virus-RNA dort hinterlassen haben und die Marderhunde gar nicht infiziert waren.

Allerdings ist bekannt, dass sich Marderhunde mit Sars-Cov-2 infizieren können. Aber auch der Nachweis eines infizierten Marderhundes auf dem Wuhan-Markt, was nach drei Jahren unmöglich ist, wäre kein Beweis, dass die Viren von diesem Tier und dort auf dem Markt auf den Menschen übergesprungen sind.

Ein Schlaglicht auf den illegalen Wildtierhandel

Allerdings seien die jetzt entdeckten genetischen Daten vom Markt „einer der bisher greifbarsten Beweise dafür, wie das Virus von wilden Tieren außerhalb eines Labors auf den Menschen übergesprungen sein könnte“, schreibt die „New York Times“.

Die Ergebnisse zeigten, dass „die Proben vom Markt, die frühe Covid-Linien in sich trugen, mit DNA von Wildtieren kontaminiert waren“, sagte Jeremy Kamil, ein Virologe am Louisiana State University Health Sciences Center Shreveport, der nicht an der Studie beteiligt war. Dr. Kamil sagte, dies sei kein schlüssiger Beweis dafür, dass ein infiziertes Tier die Pandemie ausgelöst habe. Das werfe „ein Schlaglicht auf den illegalen Tierhandel“.

Die jetzt neu aufgetauchten Proben stammen offenbar von denselben chinesischen Wissenschaftlern, die im Februar 2022 eine Analyse eines Teils dieser Abstrichproben veröffentlicht hatten. Allerdings waren sie zu dem Schluss gekommen, dass die entdeckten Virusspuren von infizierten Personen, nicht von dort verkauften Tieren stammen.

Anschließend haben diese Forscher, von denen den Berichten zufolge auch einige mit dem chinesischen Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention verbunden sind, die Erbgutsequenzen der übrigen Proben vom Wuhan-Markt in die Datenbank „GISAID“ geladen. In diesen Daten finden sich die DNA-Spuren der Marderhunde.

