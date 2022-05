Als Julius H. Schoeps Anfang der 1990er Jahre aus Duisburg nach Potsdam kam, um dort die neue Universität mit aus der Taufe zu heben, las er an einer Häuserwand „Ausländer rein, Rheinländer raus!“. Das beschäftigte den Historiker und Politikwissenschaftler damals, der am 1. Juni 80 Jahre alt wird. Kam er doch selbst aus dem Westen, um im Osten eine neue Hochschule mit aufzubauen. Doch Schoeps nahm den Spruch nicht persönlich, sondern, ganz der Wissenschaftler, als ein Zeichen des Umbruchs.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Schoeps lag die Integration am Herzen: Seine eigene in einer neuen Umgebung, wie auch – im Gegensatz zu Hardlinern, die überall Stasiverwicklungen witterten – die der ehemaligen DDR-Mitarbeiter an der neu gegründeten Hochschule. So gerne er im Fachlichen polarisiert, steht Schoeps im Sozialen für das Miteinander, er achtet die Lebenswege seiner Mitmenschen.

Deutsch-jüdische-Beziehungsgeschichte im Fokus

Auch am Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch jüdische Studien (MMZ), das Schoeps 1992 gründete, waren Fragen der Integration ein wichtiges Thema. Im Zentrum stand die deutsch-jüdische-Beziehungsgeschichte.

Vor 15 Jahren wurde Julius H. Schoeps als Professor für Neuere Geschichte an der Universität Potsdam emeritiert. Foto: Andreas Klaer

Für seine Verdienste um die Aussöhnung zwischen jüdischen und nichtjüdischen Deutschen hat der 1942 im schwedischen Exil geborenen Schoeps vor zwei Jahren das Bundesverdienstkreuz erhalten. 1948 war er seinem Vater, dem Religionsphilosophen und Historiker Hans-Joachim Schoeps, der sich als Preuße sah, aus dem Exil nach Deutschland gefolgt.

Dass er, als Nachfahre einer im Holocaust verfolgten Familie, dann im Land der Täter blieb, bezeichnete er im Nachhinein als folgerichtig. Wo sonst hätte er sich seinem Lebensthema, der Beziehungsgeschichte zwischen Juden und Nichtjuden, zwischen Juden und Christen widmen können? Ein Land, in dem anfänglich noch viele Täter in den Institutionen das Sagen hatten, bis die nachfolgende Generation aufbegehrte, unbequeme Fragen stellte und ab den späten 1960er Jahren alte NS-Verkrustungen aufsprengte.

Schoeps, damals Student, dachte anfänglich, dass nun ein anderes, aufgeklärtes Land entstehe. Heute muss er allerdings etwas resigniert feststellen, dass Antisemitismus und Rechtsextremismus offenbar nicht aus den Köpfen der Deutschen herauszubekommen sind. 20 Prozent manifesten und 30 Prozent latenten Antisemitismus bescheinigte er vor einigen Jahren der Bevölkerung.

Bürger der Bundesrepublik mit jüdischer Identität

Er selbst sieht sich als Bürger der Bundesrepublik mit jüdischer Identität, vom protestantischen Milieu geprägt: „Einer der deutsch fühlt und denkt“. Er empfinde sich nicht als Deutscher und Jude, sondern als „deutscher Jude“, so auch der Titel seiner Autobiografie. Für ihn war der Wechsel nach Berlin-Brandenburg Anfang der 1990er Jahre so etwas wie eine Rückkehr. In Potsdam und Berlin schloss sich für ihn, der der ehemals preußischen Mendelssohn-Bartholdy-Familie abstammt, ein Kreis. Als entfernter Nachfahre des deutsch-jüdischen Philosophen und Aufklärers Moses Mendelssohn konnte er hier ein Forschungszentrum mit dessen Namen gründen, an dem heute auch Rechtsextremismus und Antisemitismus Schwerpunkte sind.

Zu den Vorfahren von Julius H. Schoeps zählt unter anderem auch der Philosoph und Aufklärer Moses Mendelssohn. Foto: Manfred Thomas

Julius H. Schoeps wurde zu einer Koryphäe der deutsch-jüdischen Geschichte. Ein Wissenschaftler, der sich auch mit Mahnung und Kritik nicht zurückhält. Etwa bei der Frage, wer den Nationalsozialismus eigentlich zu verantworten hatte: Er betonte, dass es eben nicht eine kleine Clique um Hitler war, die über Nacht Deutschland überfallen hatte, sondern eine breite Strömung in der deutschen Gesellschaft, die in den völkisch gesinnten Zirkeln des Kaiserreichs und dem Judenhass eines Martin Luther und Richard Wagner wurzelte. Eine Stunde Null nach dem Krieg habe es nie gegeben, betonte der Historiker mit Blick auf die vielen Ehemaligen, die schnell wieder wichtige Positionen bezogen hatten.

Schoeps scheut sich nicht, unbequeme Fragen zu stellen, den Finger in die Wunde zu legen. Als der Antisemitismus in den vergangenen Jahren wieder sichtbarer wurde, schloss er, dass der Judenhass offenbar „integraler Bestandteil der deutschen Kultur“ bleibe. Antijüdische Stereotype würden das Denken der Deutschen bis beute bestimmen. Insofern sieht er auch keine Normalität im deutsch-jüdischen Verhältnis. „Anormalität ist die Normalität“, sagte er vor einigen Jahre im Gespräch mit dem Tagesspiegel.

Auch die Aufklärung hat ihre Grenzen

Antisemitismus zu bekämpfen sei nach wie vor extrem schwierig. Hier zeigte sich Julius H. Schoeps in den vergangenen Jahren recht skeptisch. Im Zentrum aller Bemühungen müsse die Aufklärung stehen. Auch wenn ihr Grenzen gesetzt sind – etwa, weil viele Menschen sich mit ihren Vorurteilen wohl fühlen, gar nicht von ihnen befreit werden wollen. „Es ist ein Kampf gegen Windmühlen.“ Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sieht Schoeps als etwas, das immerzu verteidigt und erkämpft werden müsse.

Mehr zum Thema Versöhner zwischen Juden und Deutschen Historiker Julius H. Schoeps bekommt Großes Bundesverdienstkreuz

Der Wissenschaftler, der eigentlich Schauspieler werden wollte und ein passionierter Flaneur ist, hat Leitlinien im Leben. Etwa die Erkenntnis, dass alles zu jeder Zeit an jedem Ort möglich ist. Geprägt hat ihn aber auch der Ausspruch seines Vorfahren Moses Mendelssohn: „Nach Wahrheit forschen, Schönheit lieben, Gutes wollen, das Beste tun.“ So gesehen wünscht sich der Historiker auch mehr Vernunft im Zusammenhang mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine. Für ihn gelte hier ohne Abstriche das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Ob die Ukrainer in die EU und die Nato wollen, müssten sie selbst bestimmen – und nicht der russische Präsident.