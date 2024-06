„Hitzewellen können stille Killer sein“ Klimawandel macht tödliches Extremwetter in den USA um ein Vielfaches wahrscheinlicher

Derzeit sind weltweit verschiedene Regionen von extremen Hitzewellen betroffen. Ausgerechnet zur muslimischen Pilgerzeit ist es rund um Mekka und Medina äußerst heiß, mehrere Hundert Menschen sind bereits beim Hadsch an den hohen Temperaturen von bis zu 47 Grad gestorben. In Italien baut sich eine neue Hitzewelle auf, in der Türkei, Zypern und in Griechenland gab es in der vergangenen Woche Rekordhitze, auch hier starben mehrere Menschen, vor allem Touristen.