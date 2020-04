Verspäteter Semesterstart, Minimal-, Nicht- oder Kreativsemester? Die Wissenschaftsministerien der Länder wollen sich zumindest in einem Punkt festlegen: Auch im Sommersemester 2020 soll an den staatlichen Hochschulen ein Lehr- und Forschungsbetrieb stattfinden - und zwar "möglichst reibungslos".

Das geht aus einem Eckpunktepapier der Kultusministerkonferenz (KMK) hervor, das dem Tagesspiegel vorliegt. Über diese und andere Regelungen hat die KMK am Donnerstagabend beraten, sie aber dem Vernehmen nach noch nicht abschließend vereinbart. Ein bundesweites Startdatum für das Sommersemester wird nicht genannt.

Noch haben stehen die Wissenschaftsministerien vor der Frage, ob und wann in den Wochen nach Ostern womöglich - neben den anlaufenden Online-Angeboten - ein Präsenzbetrieb stattfinden kann. Für den Fall jedoch, dass der Shutdown der Hochschulgebäude wegen der Covid-19-Pandemie auch noch im Mai und im Juni aufrecht erhalten werden muss, gibt es konkrete Überlegungen.

Die KMK skizziert das Worst-Case-Szenario denkbar umständlich: Man plane auch für den Fall, "dass durch aktuelle Entwicklungen weiterreichende Entscheidungen zur Ausgestaltung des Sommersemesters 2020 und der Terminierung des Bewerbungs- und Zulassungsverfahrens für das Wintersemester 2020/2021 erforderlich werden".

Unsere Berichte zur Corona-Lage an den Hochschulen

Die Semesterzeiten sollen im Fall eines längeren Notbetriebs nicht verschoben, wohl aber die Vorlesungszeiten für das Sommersemester "flexibel ausgestaltet werden". Das heißt, dass Vorlesungen, Seminare und Praktika des Sommersemesters bis in den Spätsommer nachgeholt werden können. Die Termine für Bewerbungen und Zulassungen zum Wintersemester werden "angepasst", also auch nach hinten verschoben. Das passt zu teilweise später angesetzten Abiturterminen.

Die Vorlesungszeit des Wintersemesters soll an Universitäten und Fachhochschulen - wenn die "aktuellen Entwicklungen" es erfordern - einheitlich erst am 1. November 2020 starten. Und die Bewerbungsportale der Stiftung für Hochschulzulassung soll erst am 1. Juli geöffnet werden. Letzteres gilt sobald die Eckpunkte von der KMK offiziell verabschiedet werden.

Nachteile für Studierende verhindern

Was auch immer in den kommenden Wochen bundesweit und in den 16 Ländern verbindlich beschlossen wird: Die Wissenschaftsministerien haben sich auf "Flexibilität für die Semestergestaltung" eingeschworen. Alle Beteiligten bräuchten Planungssicherheit und insbesondere für Studierende wolle man "Nachteile verhindern", heißt es.

Den Studierenden, die aufgrund der Folgen der Covvid-19-Pandemie keine oder nicht alle vorgesehenen Studienleistungen erbringen können, dürften "grundsätzlich keine Nachteile" entstehen, etwa hinsichtlich der Regelstudienzeit. Die Länder wollen sich beim Bund für flexible Regelungen ebenso beim Bafög und beim Kindergeld einsetzen.

Die meisten Berliner Hochschulen wollen am 20. April starten

In Berlin gehört die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) unterdessen zu den Ersten, die mit dem Sommersemester einfach schon am 1. April losgelegt haben – mit digitalen Angeboten und Selbstlernaufgaben.

„Ab 1. oder 2. April werden Sie mit Material und Möglichkeiten versorgt, sich dem Studium zu widmen“, sagt Katrin Hinz, Dekanin des Fachbereichs Gestaltung, in einer Videobotschaft zur Begrüßung der Erstsemester. „Seien Sie offen, neue Wege zu gehen“, ruft sie Lernende und Lehrende auf.

Die anderen Berliner Fachhochschulen wollen, wie auch die Universitäten, generell erst am 20. April digital starten – bereits bestehende Online-Studiengänge auch schon früher, heißt es aus dem Umfeld der Covid-19-Taskforce der Senatskanzlei Wissenschaft und der Hochschulen.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Krise live auf ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple-Geräte herunterladen können und hier für Android-Geräte.]

Dort würden hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen für den Studienbetrieb im Sommersemester die letzten Details noch abgestimmt; eine Entscheidung soll am Freitagnachmittag fallen. Dabei geht es auch um die Frage, wie sichergestellt wird, dass Studierende, die ab dem 20. April kein adäquates Studienangebot bekommen oder digitale Formate nicht wahrnehmen können, nicht benachteiligt werden.

Auf ein solches "Flexisemester" haben sich die Hochschulen in Brandenburg bereits festgelegt, wie Wissenschaftsministerin Manja Schüle dem Tagesspiegel im Interview sagte.

Ob und ab welchem Zeitpunkt im Sommersemester ein Präsenzbetrieb in Lehre und Forschung wieder möglich sein wird, könne man derzeit noch nicht sagen, heißt es auch in Berlin. Klar sein aber dürfte, dass die Lehre in Hörsälen und Seminarräumen auch dann nur allmählich hochgefahren wird. Die bis dahin entwickelten Angebote im „Distance Learning“ könnten dabei helfen, volle Lernräume auf dem Campus zu verhindern.

Lehramtsprüfungen mit Ersatzleistungen möglich

Geeinigt hat sich die KMK bereits am Donnerstag darauf, "dass Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter im Vorbereitungsdienst, die im Jahr 2020 ihre Staatsprüfung ablegen, keine Nachteile aufgrund von Maßnahmen des Infektionsschutzes im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus haben sollen".

Wenn im weiteren Verlauf des Schuljahres unterrichtspraktische Prüfungen nicht möglich sein sollten, seien andere Prüfungsformate denkbar. Die Länder könnten nach Prüfungsersatzleistungen die Abschlüsse gegenseitig anerkennen. Und sie könnten Vorleistungen aus dem Vorbereitungsdienst für das Ergebnis der Staatsprüfung stärker als bisher berücksichtigen.

Aktionsplan für Menschen in Ausbildung und Studium

Konkrete Maßnahmen, um von der Corona-Krise betroffene Studierende und auch Auszubildende besser vor ökonomischen Folgen zu schützen, forderte die Arbeitsgruppe Bildung und Forschung der SPD-Bundestagsfraktion am Freitag. Bund und Länder müssten ihnen ermöglichen, ihre Ausbildung erfolgreich fortzusetzen und zu beenden und dabei ihre laufenden Kosten für Wohnung und Lebensunterhalt weiter tragen zu können, heißt es in einem "Aktionsplan für Menschen in Ausbildung und Studium".

Vorgeschlagen wird im wesentlichen, starre Bezugskriterien und Fristen unbürokratisch zu flexibilisieren. So sollte das Sommersemester 2020 angesichts der absehbaren Schwierigkeiten nicht auf die Förderhöchstdauer im Bafög angerechnet werden.

Zudem müsse das Bafög "mit einem vereinfachten und beschleunigten" Verfahren genutzt werden, um Studierende in der Krise abzusichern. Dafür solle das Bundesbildungsministerium umgehend sorgen, fordert die Arbeitsgruppe. Verantwortlich zeichnet Oliver Kaczmarek, Sprecher für Bildung und Forschung der SPD-Bundestagsfraktion.

Wenn Studierende Jobs im medizinischen Bereich, im Lebensmitteleinzelhandel oder der Landwirtschaft annehmen, solle ihr Einkommen nicht auf die Bafög-Förderung und auf die Grenzen für die studentischen Krankenversicherung angerechnet werden, heißt es.

Dazu hatte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek aber wie berichtet schon angeordnet, dass Studierende ihren Hinzuverdienst aus solchen Tätigkeiten nur für die Zeit ihrer Tätigkeit angerechnet bekommen. Danach sollen sie wieder ihren regulären Bafög-Satz erhalten. „Keiner soll sich wegen Corona um sein Bafög Sorgen machen“, teilte Karliczek mit.

Für Auszubildende fordert die SPD unter anderem, Ausbildungsabbrüche und der Verlust von Ausbildungsplätzen müssten mit allen Mitteln verhindert werden. Helfen könnten überbetriebliche Fonds zur Sicherung von Ausbildungsplätzen bei Kurzarbeit.