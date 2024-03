Hörsaal an TU Berlin wird umbenannt Postume Ehrung eines Nationalsozialisten beendet

Er war früh Mitglied in der NSDAP, dem Nationalsozialistischen Deutschen Dozentenbund und wohl auch der SA. Laut dem Studierendenparlament der Technischen Universität Berlin (TU) beriet er die NS-Führung in Wirtschaftsfragen und führte Studien durch, die mittelbar zu den Angriffskriegen des Deutschen Reichs im Zweiten Weltkrieg beitrugen. Konrad Mellerowicz war bekennender Nationalsozialist - und von 1950 bis 1963 Professor und Mitbegründer der Wirtschaftswissenschaften an der TU.