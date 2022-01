Täglich erzielt die Anzahl der Corona-Neuinfektionen neue Spitzenwerte. Am Donnerstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 133.536 neue Fälle. Am Mittwoch knackte die Zahl der Neumeldungen erstmals die Marke von 100.000.

Den Großteil der Infektionen macht seit dem Jahreswechsel die Omikron-Variante aus. 73 Prozent der Infektionen gingen in der ersten Woche des neuen Jahres auf die Variante zurück, schrieb das RKI vergangenen Donnerstag in seinem wöchentlichen Bericht – zuvor war Delta noch vorherrschend.

Vergleicht man die Zahlen mit denen vor einem Jahr, so sind die täglichen Neuinfektionen um das Siebenfache gestiegen. Damals lag die Zahl der Personen, die sich neu mit dem Coronavirus infiziert hatten, bei 18.856.

Die Vervielfachung der Corona-Fälle wirkt sich aber nicht auf die Anzahl der Hospitalisierungen nieder. Hier scheint sich die Tendenz eher in die umgekehrte Richtung zu entwickeln.

Lagen in der ersten Kalenderwoche 2021 noch mehr als 11.000 Covid-19-Patient:innen im Krankenhaus, so ist es ein Jahr später nur noch rund ein Drittel, wie Zahlen des RKI zeigen. Die Anzahl der intensivpflichtigen Patient:innen ist demnach in der gleichen Zeit um etwa die Hälfte gesunken – auf etwa 2500.

Auch bei den Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus zeigt sich eine deutliche Entspannung: Sind vor etwa einem Jahr noch 1137 Tote gezählt worden, sank die Zahl am Donnerstag auf 258.

Deutlich mehr Impfungen im Vergleich

Neue Studien haben herausgefunden, dass die hochansteckende Omikron-Variante mildere Covid-19-Krankheitsverläufe zur Folge hat als noch Delta. Jedoch gab es beide Varianten im Vergleichszeitraum vor einem Jahr noch gar nicht. Eine deutliche Steigerung gab es allerdings bei der Anzahl der verabreichten Impfdosen gegen das Coronavirus.

Vor einem Jahr hat die Impfkampagne in Deutschland gerade erst gestartet – unter 1,5 Millionen Impfdosen waren verabreicht. Ein Jahr später sind es schon mehr als 160 Millionen Dosen.

62,6 Millionen Menschen haben bisher in Deutschland mindestens eine Impfdosis erhalten, meldet das RKI. Das sind 75 Prozent der Bevölkerung. Die Anzahl der Personen, die sich eine Zweitimpfung abgeholt haben, liegt mit 73 Prozent ähnlich hoch.

Die Booster-Kampagne für die Auffrischungsimpfung nimmt unterdessen nicht wirklich Fahrt auf. Knapp 49 Prozent der Bevölkerung haben sich einen dritten Piks abgeholt (Stand: 20. Januar). (Tsp)