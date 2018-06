Das Kuratorium der Humboldt-Universität hat der Schaffung eines Instituts für Islamische Theologie zugestimmt. Das erfuhr der Tagesspiegel am Freitagmittag aus Kuratoriumskreisen. Damit ist eine jahrelange Debatte über das Für und Wider der Etablierung eines solchen Instituts an einer Berliner Universität vorerst beendet.

Seit 2011 fördert das Bundesforschungsministerium bereits fünf Zentren für Islamische Theologie in Tübingen, Frankfurt (mit Gießen), Münster, Osnabrück und Erlangen-Nürnberg. Berlin hatte sich damals an der vom Wissenschaftsrat empfohlenen Ausschreibung des Programms nicht beteiligt. Zum einen fürchtete die kulturwissenschaftlich ausgerichtete Islamwissenschaft an der Freien Universität die Konkurrenz und die Verwerfungen, die eine Islam-Theologie mit sich bringen würde. Auch die Humboldt-Universität mit ihrer traditionell starken Evangelischen Theologie zeigte zunächst kein Interesse.

"Gutes Miteinander und Wertschätzung in der Zivilgesellschaft"

Vor zwei Jahren dann drängte der Berliner Senat zu einer eigenen Berliner Initiative. Eine bei der Wissenschaftsverwaltung angesiedelte Arbeitsgruppe formulierte gemeinsam mit Vertretern der Universitäten und von fünf Berliner Islam-Verbänden im März 2016 ein Eckpunktepapier zur künftigen Islam-Theologie. Neben anderen Glaubensbekenntnissen solle auch der Islam mit einem theologisch-wissenschaftlichen Studium an einer Berliner Universität etabliert werden, hieß es darin. Bei der Institutsgründung gehe es darum, „das gute Miteinander von Menschen unterschiedlicher religiöser Zugehörigkeit und deren Wertschätzung in der Zivilgesellschaft“ zu unterstützen.

Doch wieder waren die beiden großen geisteswissenschaftlichen Universitäten der Stadt unentschlossen. Bis sich schließlich die Humboldt-Uni bereiterklärte, ein Institut oder Zentrum für Islamische Theologie zu gründen. Ein Jahr später dann präsentierte die HU mit dem Mittelalterhistoriker Michael Borgolte einen Gründungsbeauftragten. Unverzüglich nahm er die Arbeit auf - wiederum gemeinsam mit Vertretern der fünf großen - und allesamt konservativ ausgerichteten - Islamverbände. Sie sollten auch den theologischen Beirat des künftigen Instituts bilden.

Kritik an Nichtbeteiligung liberaler Vertreterinnen

Kritik daran äußerte von Anfang an Seyran Ates, Rechtsanwältin und Gründerin einer liberal ausgerichteten Moschee in Berlin-Moabit. Der Forderung, auch liberale Kräfte einzubeziehen, schlossen sich neben anderen Berliner Politiker der CDU und der Grünen an. Mit seiner Argumentation, in einer ersten Phase nur mit etablierten Verbänden zusammenarbeiten zu wollen und zu können, hatte Borgolte sowohl die Unileitung als auch Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach und den Regierenden Bürgermeister und Wissenschaftssenator Michael Müller (SPD) hinter sich.

Die Uni hatte auch verfassungsrechtliche Bedenken, die jungen liberalen Bewegungen einzubeziehen, die entweder nur sehr kleine oder noch gar keine Moscheegemeinden haben.

Klausel zur Kündigung des Beirats etwa bei antisemitischen Äußerungen

Eine in Borgoltes Arbeitsgruppe abgestimmte Vereinbarung zum Beirat für das Islam-Institut unterschrieben am Ende nur drei von fünf Verbänden, nämlich der Zentralrat der Muslime, die Islamische Föderation und die Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands. Nicht dabei sind die türkische Ditib und der Verband der Islamischen Kulturzentren. Beide hatten Bedenken, von zusätzlich berufenen unabhängigen muslimischen Hochschullehrern im Beirat überstimmt werden zu können. Nachdem bereits der Akademische Senat der HU die Institutsgründung beschlossen hatte, wurde Kritik gegen den schiitischen Verband laut, weil er sich nicht von der israelfeindlichen Al-Quds-Demonstration in Berlin distanziert hatte und einige Vertreter sogar daran teilnahmen. Daraufhin hatte Staatssekretär Krach zugesichert, in den Institut-Beirat werde "selbstverständlich" niemand aufgenommen, der gegen Israel hetze oder antisemitische Ansichten verbreite.

Dies bekräftige Krach am Freitag im Kuratorium mit einer Protokollnotiz. Sollte es aus dem Beirat heraus Vorfälle in dieser Richtung geben, haben die HU und der Vertreter des Berliner Senats im Beirat nun ein "außerordentliches Kündigungsrecht".