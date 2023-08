Im All ohne Russland Die Zukunft der ISS

Gestartet war sie als Superlativ: das komplizierteste und teuerste Bauwerk der Menschheit, einzigartiges Forschungslabor in der Schwerelosigkeit, Entdecker-WG im lebensfeindlichen Weltraum, fliegendes Monument der Völkerverständigung. Die Internationale Raumstation (ISS) war ein Gewinnerthema. Politiker ließen sich gern mit Astronauten ablichten oder per Video in die 400 Kilometer hohe Umlaufbahn schalten. Allein für den westlichen Teil, der von den USA, Kanada, Japan und Europa getragen wird, wurden weit über 100 Milliarden Euro ausgegeben.