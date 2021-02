Vertrauen der Menschen in Deutschland in Pandemie-Politik sinkt

Die Stimmung der Bundesbürger in der Corona-Pandemie droht nach der Langzeit-Umfrage „Die Ängste der Deutschen“ zu kippen. So sieht inzwischen rund die Hälfte der Befragten die Politiker von ihren Aufgaben überfordert (54 Prozent). Das ist bisher der höchste Wert in der Pandemie. Im Sommer urteilten 40 Prozent der Interviewten so, im ersten Lockdown im April 2020 waren es 46 Prozent, wie es in der Studie heißt, die am Donnerstagvormittag veröffentlicht werden sollte.

wird seit fast 30 Jahren regelmäßig von der R+V-Versicherung in Auftrag gegeben undZuletzt wurden am 25. und 26. Januar rund 1000 Erwachsene zwischen 16 und 75 Jahren von Meinungsforschern für einen Zwischenstand befragt.Für Manfred Schmidt, Politologe an der Universität Heidelberg, spiegelt sich in den wachsenden Sorgen der Bundesbürger in der Pandemie keine diffuse „German Angst“.sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Für den Wissenschaftler zeigt das neue Umfrage-Ergebnis nachlassendes Vertrauen.Als mögliche Ursachen sieht Schmidt unter anderemundAus Sicht des Politologen war es zum Beispiel. Nationale Strategien seien besser aufgegangen. Er vermisse auf politischer Ebene das klare Eingestehen von Fehlern, aus denen sich lernen lasse, sagte Schmidt. (dpa)