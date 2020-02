Bundeswehrsoldat der Flugbereitschaft infiziert Ein Soldat der Flugbereitschaft der Bundeswehr hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der 41-Jährige sei am Mittwoch in das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz eingeliefert worden, teilte der Sanitätsdienst der Bundeswehr am Abend via Twitter mit. Dort sei der Mann positiv auf das Virus getestet worden.



Der behandelnde Arzt sagte in einer Pressekonferenz, der Soldat habe offenbar am 15. Februar im privaten Umfeld Kontakt zu einem infizierten Menschen gehabt. Am Dienstagabend habe der Soldat von der Infektion seines Bekannten erfahren und sich daher an seinen Arbeitgeber gewandt.



Der 41-Jährige hatte dem Arzt zufolge seit Donnerstag vergangener Woche Symptome eines grippalen Infekts - offenbar erhöhte Temperatur und "ein wenig Husten". Mittlerweile leide der Mann nur noch unter einem Kratzen im Halsbereich und es gehe ihm "gut". Woher der Mann stammt, wurde nicht mitgeteilt.



Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) war am Mittwoch mit der Flugbereitschaft nach New York geflogen. Aus der Delegation hieß es, man sei über den Virus-Verdachtsfall informiert worden. (AFP)