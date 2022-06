RNA-Viren lösen nicht nur Infektionskrankheiten wie Covid-19 oder Grippe und Tollwut aus. Sie spielen auch eine wesentliche Rolle in den Weltmeeren. Dort beeinflussen die Mikroben den Prozess der Fotosynthese, der Lebensgrundlage für den größten Teil des Lebens auf der Erde ist, den Kreislauf des Kohlenstoffs und damit auch das Klima weltweit.

Das schließt ein Forschungsteam um Matthew Sullivan, Guillermo Dominguez-Huerta und Ahmed Zayed von der Ohio State University aus der Analyse des Erbguts von marinen RNA-Viren, die sie in Meerwasserproben fanden. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden jetzt in der Zeitschrift „Science“ veröffentlicht.

Frei schwebende Organismengemeinschaft

„Diese Studie zeigt wieder einmal, wie wenig wir bisher über die Meere wissen“, erklärt der an der Untersuchung nicht beteiligte Timo Moritz vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. „Das gilt nicht nur für die Tiefsee, sondern teils auch für ganz grundlegende Vorgänge in den Oberflächengewässern.“

Die Wasserproben für die Analyse wurden auf einer Welt-Umseglung mit dem französischen Forschungsschiff „Tara“ in den Jahren 2009 bis 2013 gesammelt. Auf dieser Expedition nahmen die Forschenden an 210 Stellen Wasserproben aus Tiefen von bis zu 1000 Metern. Sie isolierten daraus das Erbgut vieler bereits bekannter und Tausender bisher unbekannter RNA-Viren. Erste Ergebnisse stellten sie bereits im April in „Science“ vor. In ihrer neuen Veröffentlichung analysieren die US-Forscher die Rolle, die diese Erreger in den Weltmeeren spielen.

Auf den ersten Blick sollten Viren eigentlich keine Global Player in der Natur sein, weil sie sich nicht selbst vermehren können, sondern dazu andere Organismen benötigen. Doch sie sind omnipräsent. RNA-Viren der Weltmeere haben nach den neuen Analysen vor allem Algen und Pilze als Wirte. Viele dieser Organismen schweben ohne oder mit sehr wenig eigenem Antrieb im Wasser und werden passiv von Strömungen transportiert. Sie gehören zum „Plankton“, was aus dem Griechischen stammt und so viel wie „das Umhergetriebene“ bedeutet.

Mögliche Störung der Kohlenstoffpumpe

Die Algen und andere Organismen des Planktons betreiben wie Landpflanzen Photosynthese und bilden aus Kohlendioxid, Wasser und einigen Spurenelementen Biomoleküle. Plankton produziert rund die Hälfte der Biomasse auf der Erde. Die RNA-Viren greifen jedoch in den Stoffwechsel ihrer Wirtsorganismen ein, um sie zur Produktion neuer Viren zu bringen. Dabei können sie auch die Fotosynthese umprogrammieren und so im Grunde die Grundlage des Lebens verändern, erklären Sullivan und sein Team. Das wiederum beeinflusse das Klima, weil Algen und höhere Pflanzen bei der Produktion von Biomasse das Treibhausgas Kohlendioxid aus der Luft und aus dem Wasser nutzen.

Wenn die Erreger Algen schwächen, stockt die Bioproduktion und holt weniger Kohlendioxid aus der Luft. Das Plankton bildet weniger Biomasse, von dem sich dann auch weniger Tiere ernähren können. Auch die Klimabilanz ändert sich: Viele Organismen werden nach ihrem Tod von Pilzen und Mikroorganismen zersetzt. Der enthaltene Kohlenstoff gelangt dabei zu einem großen Teil in Form von Kohlendioxid wieder in die Luft und heizt das Klima auf. Ein Teil der Organismen aber sinkt auf den Meeresgrund. Der mit ihnen transportierte Kohlenstoff verschwindet so langfristig aus dem Klimasystem.

Sullivan und sein Team ziehen aus der Häufigkeit der RNA-Viren Rückschlüsse auf diesen „Kohlenstoff-Pumpe“ genannten Prozess. Die RNA-Viren im Wasser haben demnach besonders starken Einfluss auf das Ökosystem der Polarmeere. In der Kälte könnten die Viren sich dort länger halten und so ihre Chancen verbessern, einen Wirt zu finden, vermutet das Team. In warmen Gewässern dagegen werden Viren schneller zersetzt.

In warmen Meeren wie vor der Küste Panamas fraßen Räuber am Meeresboden (rechte Seite). War ihnen der Weg versperrt, konnten mehr...

Dort haben offenbar Raubfische einen starken Einfluss auf die marinen Lebensgemeinschaften. Das berichten Gail Ashton und Gregory Ruiz vom Smithsonian Umweltforschungszentrum im kalifornischen Tiburon und ihr Team ebenfalls in der Zeitschrift „Science“.

Entlang der Pazifik- und Atlantikküsten von Nord-, Mittel- und Südamerika hatte die Gruppe an 36 Stellen standardisierte Experimente gemacht, aus denen sie schließen konnten, wie stark die Räuber am Grund sitzende Organismen beeinflussen. Die meisten Bodenbewohner verschwanden in den warmen Gewässern. Wenn der Klimawandel die Weltmeere weiter aufheizt, könnte daher der Einfluss der Raubfische auf die Ökosysteme zunehmen, vermutet das Team.