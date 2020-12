Der erste Impfstoff zum Schutz vor dem Coronvirus Sars-CoV-2 ist jetzt zugelassen, doch an Covid-19-Therapien mangelt es noch immer. Mindestens 500 bis 750 Millionen Euro sollten daher schnellstmöglich für die Entwicklung von Therapien gegen Covid-19 zur Verfügung gestellt werden, um sie „schnellstmöglich in die Versorgung zu bringen“. Das forderte am Mittwoch eine Initiative von Biotech-Unternehmen, die „Biotech Emergency Alliance for Therapies against COVID-19“ (Beat-CoV).

„Wir brauchen unbürokratische, schnelle finanzielle Unterstützung der besten Projekte, um wirksame Therapien möglichst schnell zur Zulassung und in die Vorproduktion bringen zu können“, sagte Daniel Vitt, Vorstandsvorsitzender der Biotech-Firma Immunic, neben den Unternehmen Atriva, Aicuris und InflarX Mitinitiator der Initiative.

Keine Konkurrenz zu Impfstoffen sondern wichtige Ergänzung

Ein interdisziplinär besetztes Gremium solle die dafür besten Projekte identifizieren. „Therapeutika sind keine Konkurrenz zu Impfstoffen, sondern eine wichtige Ergänzung“, sagte Holger Zimmermann, wissenschaftlicher Geschäftsführer von AiCuris. Angesichts der hohen Sterberate von derzeit 4000 Covid-19-Patienten auf deutschen Intensivstationen forderte Niels Riedemann, Intensivmediziner und InflarX-Firmenchef, „schnellstmögliche Unterstützung“.