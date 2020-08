Im österreichischen Wintersportort Ischgl soll es in diesem Winter keine wilden Après-Ski-Partys geben. Um eine erneute Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, müsse das Après-Ski massiv eingeschränkt werden, kündigte der Tourismusverband Paznaun-Ischgl am Freitag an. Über die genauen Vorgaben wird demnach aber noch beraten. (mehr dazu im Blog unten)

Weitere Nachrichten: Die immens gestiegene Zahl von Corona-Tests in Deutschland führt zu Kapazitätsproblemen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag mit 230.048 angegeben – ein Plus von 1427 seit dem Vortag.

Der nordrhein-westfälische FDP-Chef und stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp hat sich dafür ausgesprochen, alle Karnevalsumzüge in der kommenden Saison abzusagen.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Freitag in Deutschland 16.264 aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge mehr als 22,7 Millionen Infektionsnachweise, rund 794.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit dem Coronavirus.

Mehr zum Coronavirus: