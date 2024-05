Ist TikTok wie Kokain? Wie ich von einem Algorithmus abhängig wurde

Ich versagte.

Vor drei Jahren, in einer Stockholmer Januarnacht, lag ich mit fettigen Haaren auf dem Teppich im WG-Wohnzimmer, starrte an die Decke und weinte leise. Ich blickte zum MacBook auf dem Tisch, das Bild verschwamm in meinen Tränen. Monatelang hatte ich im Labor pipettiert, Daten analysiert und Ergebnisse diskutiert. Jetzt sah alles danach aus, dass ich scheitern würde: Ich schaffte es nicht, die letzten Seiten meiner Masterarbeit zu schreiben. Die Deadline war 36 Stunden entfernt.

Dabei wollte ich ja direkt nach dem Aufwachen losschreiben – aber davor noch einmal checken, was auf TikTok trendet. Nur zehn Minuten! Aus zehn wurden 30, aus 30 ganze 60, bis es Zeit war fürs Mittagessen. Mit vollem Bauch lässt’s sich nicht denken und nicht schreiben, also nochmal TikTok. Nur zehn Minuten! Aus denen 30, und dann 60 wurden – bis Zeit fürs Abendessen war.

Ich kam nicht mehr von der App los. Und es versaute mir das Leben.

980 Millionen Fließbänder an Kurzvideos

Dabei begann alles so harmlos. Der erste Lockdown im März 2020 zwang mich, mein Studium kurz zu pausieren. Ich hatte Zeit für Home-Workouts, Spaziergänge, Bücher und noch mehr Spaziergänge.

Damals verbreitete sich nicht nur Corona, sondern auch TikTok. Sensortower-Daten zufolge wurde die App 2020 weltweit rund 980 Millionen Mal zum ersten Mal heruntergeladen. 980 Millionen Mal wurden Datenpakete durch das Netz geschleust, 980 Millionen Mal öffnete jemand zum ersten Mal die App. Ich war eine von den 980 Millionen vor dem endlosen Fließband von Kurzvideos im Hochformat. Ein Video gefällt mir nicht? Ein Wisch, schon gibt’s das nächste.

Auf Instagram und Twitter sah ich Inhalte von den Personen, denen ich folgte – ich hatte also aktiv angegeben, dass ich genau deren Inhalte sehen wollte. Mit TikTok muss ich mir meine Unterhaltung nicht mehr selbst suchen. Auf der Startseite, der „Für dich“-Seite, präsentiert mir der Algorithmus Videos, die er nur für mich ausgewählt hat.

Ich hab alles gesehen: Excel-Tricks, Tanzvideos aus dem US-Knast, Sketche über migrantische Eltern, Eltern, die Cornflakes selbst backen, Rezensionen schlechter Liebesromane, Tanzvideos von der Kriegsfront, Rechtsradikale, Berliner Restaurants unter zehn Euro, emotionale Meltdowns, Tarotkartenleser, Reise-Tipps … Stundenlang entdeckte ich die Welt vom Sofa aus.

Verurteilt mich, aber ich hatte Spaß!

TikTok lässt meine Nervenzellen feuern

Währenddessen ist in meinem Gehirn das passiert, was auch passiert, wenn ich mein Lieblingsgericht esse oder wenn ich mir neue Klamotten kaufe. Mein Belohnungssystem wurde aktiviert, erklärt mir Daria Kuss, Expertin für Internetnutzung und Suchtverhalten an der englischen Nottingham Trent University. „Jegliche Genusserfahrungen spiegeln sich im limbischen System wider: Die Nervenzellen im Areal feuern, die Hirnregion wird stärker durchblutet.“

Im Belohnungssystem spielt der Botenstoff Dopamin die zentrale Rolle. Wenn wir TikTok-Videos anschauen und dabei ein gutes Gefühl haben, wird im Gehirn Dopamin freigesetzt. Diese Ausschüttung signalisiert unserem Gehirn, dass diese Aktivität angenehm und lohnend ist.

Durch diese ständige Dopaminfreisetzung lernt das Gehirn, dass das Anschauen von TikTok-Videos mit positiven Gefühlen verbunden ist. Das bedeutet, dass Dopamin nicht nur für das Gefühl der Belohnung verantwortlich ist, sondern auch eine entscheidende Rolle beim Lernprozess spielt. Es hilft dem Gehirn, die Assoziation zwischen einer bestimmten Handlung und deren positiven Effekten zu festigen.

„Das Gehirn lernt durch das Dopamin, das Verhalten mit dem Effekt zu verknüpfen“, sagt Kuss.

Dopamin ist also nicht nur der Belohnungsstoff, sondern sorgt dafür, dass ich lerne: Doomscrollen lohnt sich!

Die Neuro-Tricks der Kasinobetreiber

Dopamin-Nervenzellen haben eine „Vorhersagefehler-Codierung“. Was kompliziert klingt, ist tief in der Biologie der Nervenzellen verankert. Sogar Kasinobetreiber verlassen sich darauf.

Wer einmal vor einem Spielautomaten gestanden hat, kennt diese intensive Erwartung – wenn man den Knopf betätigt, sich die Räder drehen und das Ergebnis angezeigt wird. Diese wenigen Sekunden sind genug Zeit für das Gehirn, eine „Erwartung“ aufzubauen, wie belohnend die Aktion sein könnte. Wenn das Ergebnis dieser Aktion eintrifft, vergleicht das Gehirn das tatsächliche Ergebnis mit der Vorhersage und lernt dadurch: War das Ergebnis besser als erwartet, führt das zu einer stärkeren Aktivierung der Dopamin-Neuronen. Bei positiven Vorhersagefehlern wird das Verhalten verstärkt, man versucht das belohnende Ergebnis häufiger zu erreichen.

Fällt das Ergebnis schlechter aus als erwartet, feuern die Dopamin-Neuronen kaum. Und: „Es kann ein intensives Verlangen entstehen. Je stärker wir etwas begehren, desto intensiver wird der Drang nach der Handlung, die ursprünglich belohnt hat“, führt Kuss aus.

Bloß nicht ständig belohnen!

Es scheint logisch, dass ich auch länger auf der App verweile, wenn ich eine gute Zeit habe beim Anschauen von TikToks. Doch ganz so einfach ist es nicht: Verhaltensforscher B.F. Skinner zeigte in den 1940ern, dass Verhalten sich besonders dann verfestigt, wenn die Belohnung unvorhersehbar erfolgt.

Das erklärt, weshalb TikTok mir nicht nur Comedy-Trends und Taylor-Swift-Theorien vorschlägt, sondern auch Fußball- und Koch-Videos. Diese Videos enttäuschen mich, es entsteht ein Verlangen nach dem Glücksgefühl. „Das kann so stark werden, dass durch die regelmäßige und langanhaltende Social-Media-Nutzung Suchtsymptome entstehen, die negative Konsequenzen haben können“, sagt Kuss.

Huch? Suchtsymptome?

So süchtig wie nach Kokain?

Sucht hat Anzeichen wie starkes Verlangen, Zunahme der Verweildauer, Kontrollverlust, Entzugserscheinungen wie Reizbarkeit. Klar, mir ging es verdammt schlecht. Aber SUCHT? Warum sollten lustige Videos bei mir auslösen, was Nikotin oder Kokain bei anderen auslöst?

„Eine Theorie ist, dass Menschen, die anfällig für Süchte sind, generell ein niedrigeres Dopaminniveau haben. Daher suchen sie nach Substanzen oder Verhaltensweisen, die ihnen einen Dopaminschub geben“, so Kuss.

Aber zwei Stunden TikTok sind doch nicht fünf Zigaretten pro Stunde! „Substanzsucht führt direkt durch die Einnahme einer psychoaktiven Substanz zu einer chemischen Veränderung im Gehirn“, sagt Kuss. „Sie wirken direkt auf Neurotransmittersysteme und können mit den Rezeptoren für Botenstoffe wechselwirken.“

Dagegen werden bei einer Verhaltenssucht die natürlichen Belohnungsmechanismen des Gehirns ausgelöst, was sich erst mit der Zeit einstelle. Mit anderen Worten: Ein bestimmtes Verhalten kann die Art und Weise, wie das Gehirn mit Reizen umgeht, verändern. Bei der Verhaltenssucht steige das Verlangen nach dem Reiz, dagegen könne Substanzsucht zu einer körperlichen Abhängigkeit führen. Ohne den Stoff kann der Körper nicht normal funktionieren.

Verhaltens- und Substanzsucht müssen nicht auseinander liegen: Die Wissenschaft weiß durch spezielle psychologische Tests, dass Personen mit Drogen- und Spielsucht Schwierigkeiten haben, wertbasierte Entscheidungen zu treffen. Eine Studie untersuchte exzessive Social-Media-Nutzer mit denselben Verfahren. Die User trafen insbesondere in risikoreichen Situationen schlechtere Entscheidungen –ähnlich wie Drogensüchtige.

Eine Sucht, die es offiziell nicht gibt

Wenn ich mal mein Handy zu Hause vergessen hatte, überkam mich in der U-Bahn der Drang, Fremden ihr Smartphone aus der Hand zu reißen. Ist das Symptom einer Social-Media-Sucht?

Diagnostiziert wurde ich damit nie. Wie auch? Sie existiert nicht in den Psychiatriehandbüchern DSM und ICD-11: Anders als für Glücks- oder Computerspielsucht gibt es also keine Standardkriterien zu Diagnose.

Kein Hindernis für die Wissenschaft: Forschende werteten 504 Studien aus 64 Ländern aus, die untersuchten, wie häufig „digitale Sucht“ vorkommt. Sie schätzten in der Auswertung, dass etwa 14 Prozent der Menschen weltweit an „Social-Media-Sucht“ leiden. Das sind 1,14 Milliarden Menschen. Nicht überraschend, schließlich sei etwa jeder fünfte amerikanische Teenie „fast ständig“ auf TikTok, berichtet das des Pew Research Center.

Ich ja auch! Was macht das eigentlich, wenn durch die Dauernutzung auch dauernd die gleichen Hirnareale aktiviert werden?

Eine chinesische Studie von 2021 untersuchte, wie personalisierte TikTok-Videos im Vergleich zu nicht-personalisierten Videos die Gehirnaktivität beeinflussen. 30 Studenten der Zhejiang Universität, regelmäßige TikTok-Nutzer im Alter zwischen 19 und 30 Jahren, nahmen teil. Beim Ansehen personalisierter Videos zeigte sich eine stärkere Aktivität in verschiedenen Gehirnregionen, darunter das Default Mode Network (DMN) und die ventrale tegmentale Area (VTA), die für selbstbezogene und soziale Informationen sowie Belohnungsverarbeitung zuständig sind.

Die Forschenden zeigten, dass personalisierte Videos das Gehirn empfindlicher für Belohnungen machen können. Das wiederum könne dazu führen, dass Konsumenten süchtig danach werden könnten.

Es fehlen aber mehr Langzeitstudien, die verfolgen, ob und wie soziale Medien, insbesondere TikTok, dauerhaft die Hirnaktivität verändern. Daher sei es zu früh zu sagen, dass problematische Nutzung dieser Plattformen einer Suchterkrankung ähnele, schreiben britische Fachleute in einer Analyse.

Was Instagram „harmloser“ macht

Ob Sucht oder problematische Nutzung, mir war das in jener Nacht egal. Wenn ich nur wüsste, wieso TikTok so viel Macht über mich hat! Instagram dagegen hat mich nie in den Bann gezogen.

Das beobachten auch US-Forschende: Sie befragten 420 Instagram- und TikTok-User. Das Durchschnittsalter lag bei 37 Jahren. Die Probanden erklärten, wie sie die jeweilige Plattform nutzten und beschrieben ihren Flow-Zustand. Der „Flow-Zustand“ wird erreicht, wenn man so vertieft in etwas ist, dass man alles andere um sich herum vergisst und die Zeit verfliegt. Besonders TikTok-Nutzer scheinen diesen Zustand intensiv zu erleben. Sie verlieren oft das Zeitgefühl, verbrachten mehr Zeit auf der App, als sie wollten. Dieses Gefühl, in der App aufzugehen, war aber auch bei beiden Plattformen mit höheren Angst- und Depressionsleveln verbunden.

Experten aus Italien und Malaysia untersuchten, ob die Inhalte oder die Benutzerfreundlichkeit von TikTok den Flow-Zustand auslösen. Sie ließen 659 Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren die App bewerten: Je besser die Inhalte waren, desto lieber verweilten sie. Doch gute Inhalte ließen sie nicht die Zeit vergessen – es war die Nutzerfreundlichkeit, die das Zeitgefühl der Probanden verzerrte. Außerdem war für den Spaß der User auf TikTok die Qualität der Inhalte eher zweitrangig, solange die App sich gut bedienen ließ.

Und auch diese Studie spannte den Bogen zur Sucht: Probanden, die sich stark auf die Inhalte konzentrierten und ihr Zeitgefühl verloren, neigten eher zur Abhängigkeit.

Ist im inneren Kern von Tiktok Abhängigkeit einprogrammiert?