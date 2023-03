Jahrelanger Überschuss 2022 gestoppt Deutlicher Geburtenrückgang in Berlin

In Berlin sind 2022 deutlich weniger Babys geboren worden als in den Jahren zuvor. Insgesamt kamen 2022 rund 37 832 Kinder in der Hauptstadt zur Welt, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag mitteilte. Das waren demnach 6,3 Prozent weniger Neugeborene als im Jahr davor.

Zugleich verzeichneten die Statistiker im Jahr 2022 in der Hauptstadt rund 39 000 Sterbefälle. Damit wurde der jahrelange Geburtenüberschuss gestoppt. Die Zahl der Sterbefälle liegt nun über jener der Neugeborenen. Fünf Jahre zuvor, 2017, hatte es 5500 Babys mehr als Sterbefälle gegeben - und damit einen besonders großen Geburtenüberschuss.

Die deutlichsten Geburtenrückgänge im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten im vergangenen Jahr die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow. Dort kamen im vergangenen Jahr 14,1 beziehungsweise 11,9 Prozent weniger Kinder zur Welt als noch 2021. (dpa)

