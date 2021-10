Mit der Bekanntgabe der Preisträger in der Kategorie Medizin beginnen in Skandinavien die Tage der Nobelpreis-Verkündungen. Frühestens um 11.30 Uhr wird die Nobelversammlung des Stockholmer Karolinska-Instituts offenbaren, wen sie diesmal für den Nobelpreis in Physiologie oder Medizin auserkoren hat

Im vergangenen Jahr waren die US-Amerikaner Harvey J. Alter und Charles M. Rice sowie der Brite Michael Houghton für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet worden.

Tagesspiegel Background Gesundheit & E-Health Selbstverwaltung, Telematik, Morbi-RSA: Das Briefing zu Gesundheit & E-Health. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Die renommierte Auszeichnung ist in diesem Jahr pro Kategorie mit zehn Millionen Kronen dotiert, eine Million mehr als noch vor zwei Jahren. Das entspricht umgerechnet 980.000 Euro.

Die Bekanntgabe des Medizin-Nobelpreisträgers stellt traditionell den Startschuss der Verkündungswoche dar. Am Dienstag und Mittwoch folgen zwei weitere wissenschaftliche Preise - in den Kategorien Physik und Chemie. Am Donnerstag ist der Literaturnobelpreis dran, am Freitag der Friedensnobelpreis, der als einzige der Auszeichnungen in Oslo verliehen wird.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Zum Abschluss werden am kommenden Montag die Preisträgerinnen und Preisträger in Wirtschaftswissenschaften bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um den einzigen der Nobelpreise, der nicht auf das Testament von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel (1833-1896) zurückgeht.

Mehr zum Thema 120 Jahre Goldmedaillen aus Stockholm und Oslo Einzelgänger, königliche Rügen und nobelpreistragende Nobelpreisträger-Schwiegermütter

Vergeben werden die Preise allesamt am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel (1833-1896). Dabei erhalten die Ausgewählten auch ihre prestigeträchtigen Nobelmedaillen und Diplome. (Tsp, dpa)