Jüdische Geschichte Im Mittelalter vielfältiger als heute

Die jüdischen Gemeinden waren im mittelalterlichen Deutschland offenbar genetisch vielfältiger als die heutigen aschkenasischen Juden. Eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern hat DNA aus Zähnen im Mittelalter verstorbener Mitglieder der Erfurter jüdischen Gemeinde extrahiert und analysiert.

So fanden sie heraus, dass die Gemeinschaft vor 600 Jahren in zwei Gruppen eingeteilt werden kann: In Individuen aus der Bevölkerung des Nahen Ostens und in Menschen europäischen Ursprungs.

Als aschkenasische Juden bezeichnen sich mittel-, nord- und osteuropäische Juden und ihre Nachfahren. Sie bilden die größte ethno-religiöse Gruppe im heutigen Judentum. 1939 waren 94 Prozent aller Juden aschkenasischer Abstammung, im 21. Jahrhundert machen sie etwa 70 Prozent aus.

Wie die Forschenden in der Fachzeitschrift „Cell“ schreiben, gab es im mittelalterlichen Erfurt in der jüdischen Gemeinde mindestens zwei genetisch unterschiedliche Gruppen. Diese Variation in der Herkunft der Vorfahren existiere bei modernen aschkenasischen Juden nicht mehr. Das Team hatte DNA von 33 aschkenasischen Juden aus dem mittelalterlichen Erfurt geborgen und untersucht.

„Wenn man heute aschkenasische Juden aus den Vereinigten Staaten und Israel vergleicht, sind sie genetisch sehr ähnlich, fast wie die gleiche Bevölkerung, unabhängig davon, wo sie leben“, erklärte der Genetiker und Co-Autor Shai Carmi von der Hebräischen Universität Jerusalem. Im Gegensatz zu dieser genetischen Uniformität in der Gegenwart habe sich herausgestellt, dass die Gemeinschaft in Erfurt vor 600 Jahren vielfältiger war.

Ein Drittel stammte von einer Frau ab Die Forschenden fanden zudem heraus, dass die aschkenasischen Juden in Erfurt offenbar aus einer recht kleinen Bevölkerungsgruppe hervorgegangen sind. Anhand mitochondrialer DNA, dem von Müttern geerbten genetischen Material, erkannten sie, dass ein Drittel der untersuchten Erfurter Juden eine bestimmte Sequenz teilen.

Die Ergebnisse würden darauf hindeuten, dass die frühe aschkenasische jüdische Bevölkerung so klein war, dass ein Drittel von ihnen durch ihre mütterlichen Linien von einer einzigen Frau abstammte.

Alte jüdische DNA-Daten sind für die Forschung schwer zu bekommen, da das jüdische Gesetz die Störung der Toten unter den meisten Umständen verbietet. Das Forscherteam hatte mit Zustimmung der örtlichen jüdischen Gemeinde in Erfurt abgelöste Zähne aus Überresten gesammelt. Sie stammen von einem jüdischen Friedhof aus dem 14. Jahrhundert, der einer Rettungsgrabung unterzogen wurde.

An die Ergebnisse der Studie schließen sich nun noch viele Fragen an, etwa wie mittelalterliche aschkenasische jüdische Gemeinden genetisch unterschieden wurden, wie frühe aschkenasische Juden mit sephardischen Juden die von der Iberischen Halbinsel stammen, verwandt waren und wie moderne Juden mit denen aus dem alten Judäa verwandt sind.

Die Forschenden halten Studien wie die vorliegende nicht nur für das Verständnis der jüdischen Geschichte für wichtig, sondern auch für das Verständnis jeder Bevölkerung.

