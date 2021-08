Pandemiebedingte Freiheitseinschränkungen zulasten von Kindern und Jugendlichen sind nach der Meinung von Juristinnen nicht mehr zulässig. Kinder und Jugendliche hätten in der Corona-Krise erhebliche Sonderopfer erbracht, schreiben Elisa Hoven, Richterin am Sächsischen Verfassungsgerichtshof, und die Kölner Jura-Professorin Frauke Rostalski, die auch Mitglied im Deutschen Ethikrat ist, in einem Gastbeitrag für die „Zeit“-Beilage „Christ & Welt“ (mehr dazu im Newsblog).

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder spricht sich dafür aus, Geimpfte von künftigen Corona-Beschränkungen auszunehmen. Zugleich warnt der CSU-Chef vor einer „Pandemie der Ungeimpften“ .

Die australische Millionenmetropole Melbourne bleibt eine weitere Woche im Lockdown. Binnen 24 Stunden waren weitere 20 Neuinfektionen bestätigt worden. Es ist bereits der sechste Lockdown in der Stadt an der Ostküste seit Beginn der Pandemie.

Der Tagesspiegel zeigt die aktuellen Zahlen der Pandemie live in Karten und Grafiken. Demnach gibt es Stand Mittwochmorgen 40.421 aktive bestätigte Fälle in Deutschland.

