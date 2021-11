Die umstrittene Neuregelung des Berliner Hochschulgesetzes, die Postdoktoranden eine bessere Karriereplanung garantieren soll, ist einem Gutachten eines HU-Juristen zufolge verfassungswidrig. "Für eine solche Regelung fehlt dem Land Berlin die Gesetzgebungskompetenz", heißt es in einer Mitteilung der Humboldt-Universität vom Montag.

"Im Fall eines zulässigen Rechtsstreits vor dem Bundesverfassungsgericht hätte die Regelung keinen Bestand und würde für nichtig erklärt“, teilt die HU zu dem Gutachten von Matthias Ruffert, Professor für Öffentliches Recht und Europarecht, mit. Der neue Paragraf besagt, dass einer bestimmten Gruppe von Postdoktoranden eine Dauerstelle reserviert werden muss.

HU-Präsidentin Sabine Kunst war in der vergangenen Woche aus Protest gegen die Regelung zurückgetreten: In ihren Augen ist der Paragraf von den Universitäten finanziell und strukturell so nicht umzusetzen. Kunst war für ihren Rücktritt teilweise scharf kritisiert worden.

Ziel von Zeitverträgen: "immer neue Nachwuchswissenschaftler"

In der Expertise Rufferts heißt es nun, das Grundgesetz ordne die Gesetzgebungskompetenz für das Arbeitsrecht dem Bund als Gegenstand der sogenannten konkurrierenden Gesetzgebung zu. Den Text von Matthias Rufferts "verfassungsrechtlicher Stellungnahme" finden Sie hier.

Bei dem betreffenden Paragrafen 110 im Berliner Hochschulgesetz handele es sich auch um eine arbeitsrechtliche, und nicht um eine hochschulrechtliche Regelung –, "was sich nicht zuletzt aus der Begründung im Gesetzgebungsverfahren ergibt, in der die ‚gute Arbeit‘ im Mittelpunkt steht". Mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz habe der Bund bereits in der Sache von seiner Gesetzgebungskonkurrenz Gebrauch gemacht. In der Folge entfalle die Landeskompetenz.

Das Ziel des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes sei es, die Erneuerungsfähigkeit des Wissenschaftsbetriebes "in dem Sinn zu erhalten, dass sich auf den vorhandenen Stellen immer neue Nachwuchswissenschaftlerinnen und –wissenschaftler qualifizieren können", heißt es weiter. Die neue Berliner Regelung vereitele aber genau das.

In Berlin soll Postdoktoranden auf Qualifikationsstellen, die aus Haushaltsmitteln finanziert werden, künftig eine unbefristete Stelle reserviert werden. Sollte die Causa tatsächlich vor dem Bundesverfassungsgericht landen und Karlsruhe sich der Sichtweise des HU-Juristen anschließen, könnte ein ähnliches Szenario wie beim Berliner Mietendeckel eintreten. Auch der war vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden, weil Karlsruhe keine Zuständigkeit der Berliner Landesgesetzgebung sah.

Die Berliner CDU kommentierte denn auch gleich, das Rechtsgutachten bestätige "den Verdacht, dass sich der rot-rot-grüne Senat nach dem Mietendeckel-Desaster ein weiteres Mal anmaßt, Dinge zu regeln, die außerhalb seiner Gesetzgebungskompetenz liegen". Die CDU-Fraktion im Abgeordenetenhaus werde nun über die Bundestagsfraktion eine Normenkontrollklage auf den Weg bringen, kündigte der wissenschaftspolitische Sprecher Adrian Grasse an.