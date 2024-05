Kommt der Jojo-Effekt? Was nach dem Absetzen der Abnehmspritze passiert

Seit der Entwicklung der Abnehmspritzen treibt Forschende eine wichtige Frage um: Wie lange halten die Effekte von Ozempic, Wegovy und ähnlichen Mitteln überhaupt an? Und wie lange sollten Menschen, die an Übergewicht oder Adipositas leiden, mit dem Wirkstoff Semaglutid behandelt werden?

Die Antworten wären wegweisend, denn noch gibt es keinen einheitlichen Behandlungszeitraum, auf den sich Medizinerinnen und Mediziner stützen können. Nun liefert eine neue Studie, die in „Nature Medicine“ erschienen ist, wichtige Ergebnisse zu den langfristigen Auswirkungen von Semaglutid.

Worum geht es?

Semaglutid wird in erster Linie für Erwachsene mit Typ-2-Diabetes verschrieben, ist aber auch zur Gewichtsabnahme bei Menschen mit Übergewicht oder Adipositas zugelassen. Die Medikamente ahmen dabei die Funktion des körpereigenen GLP-1-Hormons nach, das dazu beiträgt, den Blutzuckerspiegel nach dem Essen zu senken, die Magenentleerung hinauszuzögern und länger satt zu bleiben.

All das tut Semaglutid auch. Es ist also ein GLP-1-Antagonist. Die Folge: Wer mit dem Wirkstoff behandelt wird, nimmt ab. Nur, für wie lange? Und wann tritt der Jojo-Effekt ein – wenn er überhaupt eintritt?

Was wurde untersucht?

Um dieser Frage nachzugehen, hat das Forschungsteam um Donna Ryan, emerierte Professorin am Pennington Biomedical Research Centre im amerikanischen New Orleans, zwischen Oktober 2018 und Juni 2023 eine großangelegte Studie mit rund 17.600 Erwachsenen aus 41 Ländern durchgeführt.

Die Teilnehmenden waren vermehrt Männer, alle waren mindestens 45 Jahre alt und übergewichtig oder adipös (BMI von 27 oder höher). Sie alle hatten zuvor einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitten und/oder hatten eine chronische Gefäßkrankheit, aber keine Typ-1- oder Typ-2-Diabetes. Die Probanden wurden im Schnitt 40 Monate lang mit Semaglutid oder einem Placebo behandelt.

Wie viele Menschen sind übergewichtig? Laut Hochrechnungen gab es 2022 weltweit rund 159 Millionen Kinder und Jugendliche und 879 Millionen Erwachsene mit Adipositas (BMI >30) – zusammen also mehr als eine Milliarde Menschen. Insgesamt waren 880 Millionen Erwachsene und 159 Millionen Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 19 Jahren stark übergewichtig (BMI >25). Die Analyse bezieht sich auf Daten von 3663 Studien mit weltweit 222 Millionen Teilnehmenden.

Die Forschenden untersuchten nicht nur, wie sich der BMI der Menschen änderte, sondern auch ihren Taillenumfang sowie das Verhältnis des Taillenumfangs zur Körpergröße. Damit wollten sie die Wirkung von Semaglutid auf das Bauchfett klären, denn dieses geht nachweislich mit einem höheren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einher.

Das Ergebnis

Bei den Patientinnen und Patienten, die einmal wöchentlich mit Semaglutid behandelt wurden, hielt die Gewichtsabnahme über 65 Wochen an und konnte bis zu vier Jahre lang aufrechterhalten werden.

Die Teilnehmenden verloren im Schnitt 10,2 Prozent ihres Körpergewichts und 7,7 cm ihres Taillenumfangs, verglichen mit 1,5 Prozent und 1,3 cm in der Placebogruppe. Das Verhältnis von Taille zu Größe sank in der Semaglutid-Gruppe um 6,9 Prozent gegenüber 1,0 Prozent in der Kontrollgruppe.

Diese Studie zeigt deutlich, dass Adipositas ein lebenslanges Leiden ist. Simon Cork, Dozent für Physiologie an der Anglia Ruskin University in Cambridge.

Nach zwei Jahren war mehr als die Hälfte der mit Semaglutid behandelten Teilnehmenden in einer niedrigeren BMI-Kategorie, verglichen mit nur etwa einem Viertel der Personen, die ein Placebo erhielten. Der Anteil der adipösen Teilnehmenden (BMI von 30 oder höher) sank in der Semaglutid-Gruppe von 71 auf 43 Prozent und in der Placebo-Gruppe von 72 auf 68 Prozent. Darüber hinaus erreichten zwölf Prozent der Erwachsenen in der Semaglutid-Gruppe ein gesundes Gewicht (BMI von 25 oder weniger), verglichen mit etwa einem Prozent in der Placebo-Gruppe.

Doch kein Jojo-Effekt

Diese Verbesserungen konnten bei Männern und Frauen und in allen untersuchten Ländern und Altersgruppen beobachtet werden. Frauen, die mit Semaglutid behandelt wurden, neigten jedoch dazu, im Durchschnitt stärker abzunehmen als die Männer in der Studie. Der vermutete Jojo-Effekt trat nicht ein.

Die Ergebnisse zeigen auch, dass Semaglutid gut für das Herz ist – unabhängig vom Ausgangsgewicht und von der Menge des Gewichtsverlusts. So interpretiert zumindest John Deanfied, Professor für Kardiologie an der University College London, den zweiten Teil der Studie, den er geleitet hat.

Er folgert aus den Ergebnissen, dass Semaglutid auch bei Patienten mit leichter Adipositas oder solchen mit geringem Gewichtsverlust das Risiko, einen Schlaganfall oder Herzinfarkt zu erleiden, senken könnte. Dazu gehören laut Deanfield nicht nur direkte Effekte auf den Herzmuskel oder die Blutgefäße, sondern auch auf Blutzucker, Blutdruck oder Entzündungen.

Wie lässt sich das einordnen?

„Das Ausmaß der Gewichtsabnahme in einer so großen Population deutet darauf hin, dass es möglich sein könnte, die Belastung der öffentlichen Gesundheit durch mehrere mit Adipositas zusammenhängende Krankheiten zu entlasten“, so die renommierte Adipositas-Expertin Donna Ryan. „Unsere Studie konzentrierte sich zwar auf kardiovaskuläre Ereignisse, aber auch viele andere chronische Krankheiten wie Krebs, Osteoarthritis sowie Angstzustände und Depressionen würden von einer klinisch wirksamen Gewichtsabnahme profitieren.“

Ozempic wurde eigentlich für Menschen mit Diabetes entwickelt. © imago/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Egon Bömsch

„Diese Studie zeigt deutlich, dass Adipositas ein lebenslanges Leiden ist“, sagte Simon Cork, Dozent für Physiologie an der Anglia Ruskin University in Cambridge, gegenüber dem britischen „Science Media Center“. In Großbritannien würde Semaglutid für maximal zwei Jahre verschrieben werden. „Wir hatten bis jetzt keine Beweise dafür, dass das Gewicht nicht wieder ansteigen würde.“

Die Verschreibung des Medikaments auf zwei Jahre zu begrenzen, würde den Patienten „einen schlechten Dienst“ erweisen, so Cork, der nicht an der Studie beteiligt war. Dass sich die Herz- und Stoffwechselwerte auch nach vier Jahren verbessern, könnte diese Entscheidung beeinflussen.

Eine Einschränkung der Studie wird aus den Daten deutlich: Zwar nahmen knapp 68 Prozent der Patientinnen und Patienten nach knapp 24 Monaten Semaglutid-Behandlung mindestens fünf Prozent ihres Körpergewichts ab. Bei dem Rest, also gut einem Drittel der Teilnehmenden, wirkte Semaglutid aber kaum bis gar nicht. In der 20. Woche brachen mehrere Probanden in der Semaglutid-Gruppe die Studie wegen Nebenwirkungen wie Übelkeit und Erbrechen ab.