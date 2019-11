Die Absage des Nationalen Bildungsrats durch Bayern, Baden-Württemberg und Hessen sieht einer der der maßgeblichen deutschen Bildungsforscher überaus kritisch. Manfred Prenzel, inzwischen Leiter des Zentrums für LehrerInnenbildung an der Universität Wien und früherer Leiter der Pisa-Studie für Deutschland, zeigt sich "sehr erstaunt über diese Wendung, die ich nicht nachvollziehen kann". Die Chance, im deutschen Bildungssystem "herauszufinden aus egozentrischen Betrachtungen, die sich nur ums eigene Land drehen" drohe verspielt zu werden, sagte Prenzel am Montag dem Tagesspiegel.

Am Sonntag hatte wie berichtet Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CDU) dem im Koalitionsvertrag von Union und SPD beschlossenen Nationalen Bildungsrat eine endgültige Absage erteilt. Er wolle das bayerische Abitur behalten - "und kein Zentralabitur aus Berlin" bekommen. Im Oktober hatte Söder bereits davor gewarnt, das Gremium könnte "ein bürokratisches Monster werden", mit dem der Bund "in die Klassenzimmer" hineinregieren würde.

Aus den unionsregierten Ländern kam prompt Unterstützung: Auch Baden-Württembergs Bildungsministerin Susanne Eisenmann und Hessens Kultusminister Alexander Lorz, der auch Präsident der Kultusministerkonferenz ist, distanzierten sich erneut von dem Projekt.

Mehr Transparenz und Evidenzbasierung

Bildungsforscher Manfred Prenzel weist Söders Argument gegen den Nationalen Bildungsrat zurück: "Es ging um Empfehlungen und darum, eine gemeinsame Linie zu finden - und nicht um ein Diktat aus Berlin." Prenzel war von 2014 bis 2017 Vorsitzender des Wissenschaftsrats, nach dessen Prinzipien auch der Bildungsrat arbeiten sollte. "Der Nationale Bildungsrat sollte die gesamte Bildungskette von der Kita bis zum lebenslangen Lernen in den Blick nehmen", sagt Prenzel, "und dabei auch durch die Beteiligung der Bildungsforschung für mehr Transparenz und Evidenzbasierung sorgen."

Baustellen, die der Bildungsrat hätte bearbeiten können, sind aus Prenzels Sicht weniger die einzelnen Abituraufgaben, als vielmehr die Frage, "inwiefern es sinnvoll ist, gemeinsame Vorgaben und Strukturen etwa für das Abitur in Deutschland zu entwerfen und wie weit die Gemeinsamkeiten gehen können und müssen". Als weitere dringende Themen für das Gremium nennt Prenzel die Digitalisierung des Bildungswesens, die Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und das lebenslange Lernen.

Die Sorge Söders, mit dem Nationalen Bildungsrat würde "Berlin" in den Bildungsföderalismus hineinregieren, hält Prenzel für vorgeschoben. In Wahrheit sei doch offenbar ein Gremium nicht gewollt, "das versucht, die Politik in Bewegung zu bringen".

Können die notwendigen Absprachen und Reformen auch über einen Staatsvertrag unter den 16 Ländern geregelt werden, wie Susanne Eisenmann ankündigte? Prenzel ist skeptisch, hier drohe eine ähnlich "große Unverbindlichkeit" wie bei den jetzigen Ländervereinbarungen in der KMK.

"Taktieren auf dem Rücken der Bildungsqualität"

Der Ausstieg Bayerns und Baden-Württembergs aus dem geplanten Nationalen Bildungsrat stößt auch in der Politik auf deutliche Kritik. Der bildungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Oliver Kaczmarek, sagte am Montag im "Südwestrundfunk", es handele sich hier um ein "Taktieren auf dem Rücken der Qualität des Bildungswesens". Für das künftige Bildungsniveaus in Deutschland sei das "wirklich eine fatale Entwicklung".

In den vergangenen Monaten hätten die beiden Länder die Verhandlungen über die Ausgestaltung des Bildungsrates "wirklich richtig blockiert", kritisierte Kaczmarek. "Offensichtlich gibt es in der Union keine gemeinsame Haltung zu zentralen Fragen des Koalitionsvertrages", in dem der Nationale Bildungsrat verabredet worden war.

Katja Suding, stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende und im Bundestag eine der Bildungsexpertinnen ihrer Fraktion, kritisierte am Montag Bayern und Baden-Württemberg. Beide Länder "enttäuschen die Hoffnungen der großen Mehrheit der Bürger, die deutschlandweit einheitliche und hochwertige Standards in der Bildung wollen", sagte Suding dem Tagesspiegel. Bundesweit habe "fast niemand mehr" Verständnis für den Flickenteppich in der Bildung, Umzüge mit schulpflichtigen Kindern seien noch immer eine Zumutung.

"Bildungsföderalismus macht sich überflüssig"

Nicht mehr länger hinnehmbar sein es auch, dass die Abiturnoten aus den einzelnen Bundesländern nicht vergleichbar sind, "obwohl sie über Studienplätze und Lebenschancen entscheiden", so Suding. Auch voll ausgebildete Lehrer seien nicht in allen Bundesländern einsetzbar. "Deutschland braucht dringend eine Reform des Bildungsföderalismus, damit die Bildungschancen von Kindern nicht länger von ihrem Wohnort abhängen", forderte Suding.

Wenn sich die Länder nicht endlich auf die Nutzung der lange vereinbarten Bildungsstandards und die vom IQB entwickelten gemeinsamen Aufgaben für ein Kernabitur einigten, "macht sich der Bildungsföderalismus überflüssig".

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, bedauerte das Aus für den Bildungsrat ebenfalls. Dieser hätte die Chance geboten, „das deutsche Bildungswesen im europäischen und internationalen Vergleich zu stärken“. Nun aber "obsiegen Kleinstaaterei und der kleinliche Blick auf das eigene Bildungswesen“, so Zimmermann. Jetzt seien die anderen Länder und die Bundesbildungsministerin aufgerufen, "mit dem Scherbenhaufen, den Bayern und Baden-Württemberg angerichtet haben, konstruktiv umzugehen. (mit AFP/KNA)