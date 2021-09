Ungeimpften droht in Österreich Club-Verbot

In Österreich müssen sich Corona-Ungeimpfte auf Einschränkungen einstellen. Angesichts stockender Impfzahlen bei gleichzeitig steigender Neuinfektionen habe die konservativ-grüne Regierung einen Stufenplan erstellt, der nur Ungeimpfte betrifft, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch: "Was wir im Moment erleben, ist eine Pandemie der Ungeimpften." Ab einer Auslastung von 15 Prozent der Intensivplätze - was einer Belegung von 300 Betten entspricht - sollen Menschen ohne Corona-Impfung künftig keinen Zutritt mehr zur Nachtgastronomie bekommen. Für Clubs und Veranstaltungen ab 500 Personen ohne zugewiesenen Sitzplatz soll dann die "2G"-Regel (Geimpft oder Genesen) anstatt wie bisher "3G" gelten, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Als Immunisiert gilt man bis zu sechs Monate nach einer Infektion, dann sei eine Impfung nötig.

Sie seien notwendig, um einen generellen Lockdown für alle zu verhindern. Für Geimpfte schloss er erneut Einschränkungen aus.Da eine Überprüfung dieser Maßnahme schwierig ist, appellierte Kurz an die persönliche Verantwortung. Derzeit gilt in Österreich im Handel (außer in Wien) keine Maskenpflicht, in öffentlichen Verkehrsmittel muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Als weitere Maßnahmen sollen Antigen-Tests nur noch 24 Stunden anstelle von 48 Stunden gültig sein.Sollte ein Fünftel der Intensivplätze belegt sein - etwa 400 Betten - gelten nur noch PCR-Tests und keine Antigen-Tests mehr als Nachweis für "3G". Die "3G"-Regel (Geimpft, Genesen und Getestet) gilt unter anderem in der Gastronomie oder bei Freizeiteinrichtungen.171 Menschen müssen derzeit aufgrund des Coronavirus auf einer Intensivstation behandelt werden. (Reuters)