Divi-Präsident: Für Herbst Vorrat an Corona-Schutzausrüstung anlegen

Zur Vorbereitung auf den Corona-Herbst hat ein führender Intensivmediziner mehrere Punkte angemahnt: Wichtig sei die Bevorratung von ausreichend Schutzausrüstung, auch wegen drohender Lockdowns in China, sagte Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi). Mit Blick auf die medizinischen Teams müssten sich Kliniken so aufstellen, dass sie bei Personalausfällen unterstützende Kräfte heranziehen können.



„Außerdem müssen wir dringend die Telemedizin ausbauen“, sagte Marx der Deutschen Presse-Agentur vor dem Tag der Intensivmedizin an diesem Samstag. Covid-19-Spezialisten könnten so aus der Ferne andere Kliniken beraten, die Strukturen und Prozesse könnten aber auch generell für andere Krankheiten genutzt werden. Ältere und vorerkrankte Menschen rief der Direktor der Klinik für Operative Intensivmedizin und Intermediate Care am Universitätsklinikum Aachen dazu auf, sich eine vierte Covid-19-Impfung geben zu lassen. Zudem werde im Herbst die Grippeschutzimpfung bedeutsam, weil Influenzaviren nach zwei sehr verhaltenen Saisons für eine Zusatzbelastung sorgen könnten.