Eine von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Auftrag gegebene Studie kommt zu dem Schluss, dass lediglich 20 Prozent der nach Deutschland migrierten Lehrkräfte mit ausländischen Abschlüssen eine volle Lehramtsbefähigung erhalten.

Nach Schätzungen der am Montag veröffentlichten GEW-Untersuchung mit dem Titel „Verschenkte Chance?!“ könnten jährlich bis zu 1375 migrierte Lehrkräfte an deutschen Schulen als Lehrer:innen beginnen. Bislang gelinge das aber nur rund 500 Lehrkräften mit ausländischen Abschlüssen. Das Potenzial zur Unterrichtsversorgung sei ungleich größer, so GEW-Vorsitzende Maike Finnern.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

„Trotz des dramatischen Lehrkräftemangels wird jedoch tausenden zugewanderten Lehrerinnen und Lehrern der Weg an die Schulen verbaut“, sagte Finnern am Montag vor der Presse. Die Bundesländer sollten diese Ressourcen nicht länger verschleudern, sondern wertschätzen und als „zusätzliche Chance für die Schulen, für die Kinder, für mehr Vielfalt im öffentlichen Dienst“ nutzen.

GEW-Studie: Hürden abbauen

Dafür sei es notwendig, die Hürden abzubauen, die im Ausland ausgebildete Lehrkräfte nehmen müssen, um in der Bundesrepublik in den Schuldienst zu kommen. Das zeigen Ergebnisse der Untersuchung. Demnach würden die Kosten für ein Anerkennungsverfahren, die in einigen Bundesländern erhoben werden, ein ernst zu nehmendes Problem darstellen.

„Viele migrierte Lehrkräfte schrecken die oft hohen Kosten für die Anerkennung und Nachqualifizierung ab“, erklärte Finnern. Es sei dringend erforderlich, die Anerkennungsquote und vor allem den viel zu niedrigen Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausgleichsmaßnahmen zu erhöhen.

„Anerkennungsverfahren und Ausgleichsmaßnahmen müssen niedrigschwelliger gestaltet, die damit verbundenen Kosten für migrierte Lehrkräfte gesenkt werden.“ Auch beim Erwerb der erforderlichen Deutschkenntnisse und Sprachnachweise sollten die Lehrer:innen aus dem Ausland besser unterstützt werden.

Probleme beim Spracherwerb

Ein größeres Problem von zugewanderten Lehrkräfte ist laut der Studie der Spracherwerb. „Mit Blick auf die hohen Kompetenzanforderungen in der deutschen Sprache muss sowohl bei den Anerkennungsregelung der Länder als auch bei der Angebotsstruktur und Qualität von Deutschsprachkursen nachgesteuert werden.“ Bereits bei der Antragstellung ein C2-Zertifikat zu verlangen, sei weder angemessen noch zielführend. Außerdem sollten Kompetenzen in den Herkunftssprachen und berufliche Erfahrungen der zugewanderten Lehrkräfte stärker wertgeschätzt werden. „Dafür gibt es bereits einige gute Ansätze und positive Erfahrungen“, sagte Finnern.

Studien-Autor Roman George, Referent Bildungspolitik der GEW-Hessen, hat eine Reihe von Handlungsempfehlungen zusammengefasst. So sollte die Anerkennung mit nur einem Unterrichtsfach ermöglicht werden. Bundesländer, die an zwei Fächern festhalten würden, sollten den Erwerb des Zweitfaches vereinfachen. Vorhandene Berufserfahrung im schulischen Feld sollte im Anerkennungsverfahren großzügig berücksichtigt werden.

Hinzu kommen sollten Anpassungslehrgänge, Deutsch-Sprachkurse und Angebote zu berufsfeldbezogenen Spracherwerb. Zum Problem der Kosten für das Anerkennungsverfahren kommt der Studienautor zu dem Schluss, dass die in mehreren Bundesländern erhobenen Gebühren entfallen sollten. Die mögliche finanzielle Unterstützung durch den Bund sollte stärker bekannt gemacht werden.

Zuschüsse sollten ausgeweitet werden

GEW-Chefin Finnern fordert, die Förderung durch Zuschüsse auf Bundes- und Länderebene auszuweiten. „Für die schnellere Bearbeitung, eine höhere Transparenz sowie bessere Koordination und Begleitmaßnahmen im Anerkennungsprozess brauchen die zuständigen Stellen mehr personelle Kapazitäten“, so Finnern. „Die Verantwortlichen von Bund und Ländern müssen stärker an einem Strang ziehen und Butter bei die Fische geben.“ Studienautor Roman George mahnt zudem den Schutz der migrierten Lehrer:innen vor Diskriminierung und eine beamtenrechtliche Berücksichtigung vorhandener Praxiserfahrungen aus dem Ausland an.

Programm für geflüchtete Lehrer in Potsdam

An der Universität Potsdam läuft seit 2016 das bundesweit erste Programm zur Qualifizierung geflüchteter Lehrer. Seit dem Programmstart im April 2016 haben sich 173 nach Deutschland geflüchtete ausländische Lehrer daran beteiligt - von insgesamt 1125 Bewerbern. Die zahlenmäßig stärkste Gruppe waren Pädagogen aus Syrien. Ziel des Programms ist es, den Absolventen zu einem Berufseinstieg im brandenburgischen Schuldienst zu verhelfen.

Mehr zum Thema Ungleiche Verteilung von Quereinsteigern Berlins Lehrermangel bleibt sozial entmischt

31 Lehrkräfte stellte das Land bis 2019 befristet und unbefristet ein, so das brandenburgische Wissenschaftsministerium. Das entspreche einem Anteil von 2,2 Prozent aller 1440 Seiteneinsteiger, die seit dem Schuljahr 2017/2018 in Brandenburg tätig seien. Überwiegend arbeiten die Absolventen des Uni-Programms an Grundschulen, ein kleiner Teil an Gesamt-, Förder- und Oberschulen.