Wer aus einem anderen Staat der Europäischen Union (EU) nach Deutschland einreisen will, muss dafür wahrscheinlich bald keinen triftigen Grund mehr nachweisen. Bundesinnenminister Horst Seehofer strebt an, die Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich, Dänemark, der Schweiz und Österreich am 15. Juni aufzuheben. (mehr im Newsblog unten)

Ein Forscher-Team um Hendrik Streeck hat in 21 Quarantäne-Haushalten in Gangelt untersucht, wo im Haushalt sich die Erreger befinden können, mit denen man sich mit Sars-CoV-2 infizieren kann. Das Ergebnis: Am meisten kontaminiert ist das Abwasser von Waschbecken und Dusche, in der Raumluft fanden die Forscher keine Viren.

Party-Touristen müssen auf Mallorca und den anderen Baleareninseln mit starken Einschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie rechnen. Die Balearen wollten die Wiedereröffnung von Nachtklubs, Diskotheken und Bars so lange wie möglich hinauszögern, sagte Regionalpräsidentin Francina Armengol. Möglichst, bis es eine Impfung gegen das Coronavirus gebe.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Aktuell gibt es in Deutschland 8426 aktive Fälle in Deutschland. Mehr als 8699 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität mehr als 6,5 Millionen nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus und mehr als 380.000 Tote.





