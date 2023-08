Machtmissbrauch an der Humboldt-Uni Studierende machen Vorwürfe gegen Professor publik

Erst kürzlich gab die Humboldt-Universität (HU) bekannt, sie habe einen Dozenten aufgrund von Vorwürfen verbaler sexualisierter Belästigung freigestellt. Jetzt steht ein weiterer Mitarbeiter der HU im Verdacht, sich in seinem akademischen Umfeld in mindestens einem Fall körperlich übergriffig gegenüber Frauen verhalten zu haben. An der Universität läuft ein Disziplinarverfahren.