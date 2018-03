Warum hat die bisherige Energiewende die Erwartungen nicht erfüllt? Das liegt nicht nur an einer zögerlichen Politik, sondern auch an einem mangelnden Verständnis der Funktionsweise eines Energiesystems. Entscheidend ist die Einsicht, dass es zwei grundsätzlich verschiedene Komponenten umfasst: eine, die eine konstante Grundlast trägt und gegenwärtig von den konventionellen Energieträgern und der Kernenergie gewährleistet wird, und eine andere, die die „volatilen“, das heißt ständigen Schwankungen unterworfenen erneuerbaren Energiequellen Sonne und Wind beisteuern.

Da der Bedarf an Energie nicht gesunken ist und ohne die Grundlastkomponente keine resiliente Energieversorgung möglich ist, hat der steigende Anteil erneuerbarer Energien nichts an der wesentlichen Abhängigkeit des gegenwärtigen Energiesystems von den konventionellen Energieträgern geändert. Mit dem Wegfall der Kernenergie wird diese Abhängigkeit noch steigen. Andererseits führt der steigende Anteil erneuerbarer Energien zu Netzengpässen und Überlastkapazitäten, die im schlimmsten Fall zu einem Blackout führen können. Dass dies bisher nicht geschehen ist, liegt nicht zuletzt an der Bereitschaft unserer Nachbarländer, deutsche Stromüberkapazitäten kurzfristig aufzukaufen.

Das Versagen der gegenwärtigen Energiewende liegt also daran, dass sich an der Grundlastkomponente wenig geändert hat. Das hat Gründe, die einerseits in technischen und politischen Problemen wurzeln, die aber andererseits einen prinzipiellen Charakter haben. Der prinzipielle Grund liegt darin, dass die volatile Komponente eines Energiesystems die Grundlastkomponente nicht einfach ersetzen kann, man also weiterhin auf letztere angewiesen ist.

Wir müssen alte Kraftwerke modernisieren und effizienter nutzen

Die technischen und politischen Gründe für den mangelnden Erfolg der Energiewende hängen mit dem Fehlen einer Regelungsstruktur zusammen, die es erlauben würde, die durch konventionelle Träger gelieferte Energie immer dann zu drosseln, wenn die erneuerbaren für die Versorgung ausreichen. Die Verwirklichung einer solchen Struktur hängt nicht nur von technischen Fragen wie Lastmanagement und dezentralen Smart Grids ab, sondern auch von der Überwindung politischer und ökonomischer Hindernisse. Dazu zählen etwa gesetzliche Profitgarantien für bestimmte Energieanbieter (zum Beispiel Biogasabnahmegarantien für Bauern), das Fehlen einer „Ausspeisevergütung“ oder anderer wirtschaftlicher Anreize für das Herunterfahren konventioneller Energieträger sowie fehlende Anreize für Investitionen in die Modernisierung konventioneller Kraftwerke, die den CO2-Ausstoß um die Hälfte reduzieren könnte.

Die effizientere Nutzung konventioneller Energien durch neue Regelungen und Modernisierung ist ein dringend notwendiger Zwischenschritt auf dem Weg zu einem radikalen Umbau des Energiesystems. Denn ihr gegenwärtiger Abbau, sowie die verschleißende Weiternutzung ineffizienter alter Kraftwerke, macht angesichts der Volatilität der erneuerbaren Energien einen Blackout absehbar, in dessen Folge unweigerlich der Ruf nach dem Wiedereinschalten von Kohle- und Atomkraftwerken laut werden wird.

Der Vorschlag einer solchen Zwischenlösung mag überraschend klingend, richtet er sich doch an anderen Kraftlinien aus als die eingefahrenen politischen Diskurse. Er hat jedenfalls nichts mit einem politischen Kompromiss zu tun. Durch einen solchen Zwischenschritt würden wir uns vor allem die Zeit erkaufen, die zur Lösung der noch offenen Probleme nötig ist. Sie sind gleichermaßen wissenschaftlich-technischer, politischer und wirtschaftlicher Art. Neben der bereits genannten Notwendigkeit einer Effizienzsteigerung werfen vor allem die Speicherung und der Transport von Energie solche offenen Fragen auf. Von ihrer Beantwortung hängt letztlich ab, wie stark die volatile Komponente relativ zur Grundlastkomponente ist.

Überregulierung blockiert den Umbau

Genau in diesen Bereichen aber gibt es den größten wissenschaftlichen und technischen Handlungsbedarf, insbesondere was die Möglichkeiten der chemischen Energiespeicherung betrifft. Denn die Nutzung der fossilen Energieträger Kohle und Gas bedeutet ja nicht nur die Ausbeutung über Jahrmillionen aufgespeicherter Sonnenenergie. Kohle und Gas bieten außerdem den Vorteil von Energieträgern mit enorm hoher Energiedichte, der auch einem zukünftigen Energiesystem zugute käme, etwa wenn es gelänge, Energie effektiv in Wasserstoff zu speichern. Zugleich eröffnen sich neue Fragen der Gestaltung eines auf neuen chemischen Energieträgern beruhenden globalen Energiemarktes. Wie etwa lässt sich die hohe Sonneneinstrahlung in den Sun Belts dieser Welt in einen solchen Markt einbeziehen? Welche Rolle können große Waldgebiete für die Speicherung von Energie in Biomasse spielen?

Eine besondere Herausforderung ist die Entwicklung neuer Steuerungsmechanismen. Viele Handlungsmöglichkeiten werden bislang durch Überregulierung blockiert. Neue Regelungsmöglichkeiten müssten erst erprobt werden. Doch dazu bräuchte es eine Art Experimentierklausel für den Umbau des Energiesystems. Hier sind bisher hauptsächlich wirtschaftliche und politische Mechanismen diskutiert worden, ohne zu sehen, dass sie letztlich nur verschiedene Antworten auf die grundlegendere Frage bieten: Wie kann kollektives Handeln durch Wissen über lokale und globale Randbedingungen des Erdsystems gesteuert werden? Das ist die Frage nach der Möglichkeit einer Wissensökonomie, die sich weder auf intransparente technokratische Steuerung noch ausschließlich auf die durch mächtige Einzelinteressen oft verzerrten Automatismen des Marktes verlässt.

Das gegenwärtige Energiesystem beruht auf einer technischen Infrastruktur, die – im Sinne einer Plattform – bestimmte Funktionen wie die Konversion, Speicherung und Übertragung von Energie ermöglicht, während sie andere Funktionen wie die Herstellung eines geschlossenen Kohlenstoffkreislaufs nicht garantieren kann. Wie der Biologe Manfred Laubichler gezeigt hat, lassen sich die Energierevolutionen des Erdsystems als „Plattformwechsel“ verstehen: Innerhalb weniger Jahrzehnte brauchen wir eine völlig neue Plattform, die Klimaneutralität ermöglicht und zugleich alle anderen Anforderungen an ein Energiesystem erfüllt. Sie wird voraussichtlich zugleich die Grundlage für eine Vielfalt von Innovationen bieten, und damit auch fundamental neue wirtschaftliche und soziale Möglichkeiten eröffnen.

Europa ist auf ein Energiesystemwechsel angewiesen

Auf welcher Skala lassen sich die besprochenen Probleme wirksam angehen? Die Antwort wird weitgehend durch die Struktur des Energiesystems selbst bestimmt. Auch das Energiesystem ist letztlich ein globales Netzwerk. Dennoch lassen sich Teilnetze ausmachen, für die sich Regelungsmöglichkeiten durch Industrie- und Infrastrukturpolitik, durch Gesetzgebung sowie durch öffentlichen Diskurs eröffnen. Hier sind Nationalstaaten ebenso sowie supranationale Gebilde wie die Europäische Union gefragt.

Die naturräumlichen Bedingungen in Amerika unterscheiden sich erheblich von denen Europas und damit auch die Interessenlagen hinsichtlich eines zukünftigen Energiesystems. In den USA gibt es keinen Mangel an Sonnenenergie wie in Deutschland, und man wird dort auch noch weitaus länger als bei uns von fossilen Brennstoffen leben können. In Deutschland und Europa dagegen besteht das größte Interesse an einem Energiesystemwechsel. Die Alternative wäre eine steigende Abhängigkeit von Energieimporten, insbesondere aus Russland und China, und damit der Verzicht auf entscheidende Gestaltungsmöglichkeiten. Denn ist eine solche Abhängigkeit erst etabliert, sinken auch hier die Chancen für einen Systemwechsel aus eigener Kraft. Daher ist nicht nur aus klimapolitischer Sicht, sondern auch aus geopolitischen Gründen jetzt der richtige Zeitpunkt, um einen massiven Systemumbau in Angriff zu nehmen. Das Fenster für diese Chance könnte bald zugehen.

Die Schaffung einer neuen Energieplattform würde die Möglichkeit eröffnen, in Bezug auf ökonomische Abhängigkeiten den Spieß umzudrehen, und nicht die Energie, sondern die Komponenten eines neuen Energiesystems zu einem internationalen Exportschlager zu machen. Wir sollten auf eine offene Zukunft setzen, das dazu notwendige neue Wissen erarbeiten und innovative Technologien als Teil einer neuen klimaneutralen Plattform entwickeln. Eine solche wird allerdings nicht durch eine zögerliche Energiewende entstehen, sondern kann nur das Ergebnis einer nationalen und europäischen Anstrengung sein. Zugleich könnte ein neues Energiesystem in Deutschland und in Europa zu einem Musterfall für den weltweit notwendigen Umbau werden. Insofern wäre neue Energie für Deutschland auch ein Beitrag zur Lösung der globalen Nachhaltigkeitsprobleme.

Jürgen Renn ist Direktor am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Robert Schlögl ist Gründungsdirektor am Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion. Dieser Text erschien zuerst am 4. März 2018 in der gedruckten Beilage „130 Jahre Urania“ des Tagesspiegels.