Die Mathematikerin Maryna Viazovska ist mit der namhaften Fields-Medaille 2022 ausgezeichnet worden. Viazovska ist die zweite Frau, die in fast 90 Jahren Bestehen den Preis verliehen bekommt. Die Medaille ist die renommierteste Auszeichnung in der Mathematik – vergleichbar mit dem Nobelpreis. Neben der 37-jährigen Ukrainerin wurden drei weitere Mathematiker ausgezeichnet.

Viazovska habe ein „sehr altes Problem der Mathematik“ gelöst, erklärt die International Mathematical Union (IMU). So habe sie die „dichteste Packung identischer Kugeln in einer bestimmten Dimension“ gefunden, und somit das Problem der Kugelpackung gelöst.

Mathematikerin hat auch an der HU Berlin geforscht

Die 37-jährige Mathematikerin hat auch bereits in Berlin geforscht, etwa an der Humboldt-Universität. Mit zwölf Jahren begann die heutige Preisträgerin in der Schule an Mathematik-Olympiaden teilzunehmen. „Dann wurde mir klar, dass ich Mathematiker werden wollte“, sagt Viazovska im Gespräch mit der IMU. Und dieser Wunsch hält bis heute an.

Sie lässt sich auch nicht durch den russischen Angriffskrieg auf ihre Heimat brechen. Die starken Gefühle, die der Krieg in ihr ausgelöst hatten, ließen sie jedoch zuerst nicht mit der Mathematik vereinbaren – sie konnte nichts mehr tun. Nun wisse sie aber, dass etwas getan werden muss. Und dass der Preis eine gewisse Verantwortung mit sich bringt.