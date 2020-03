Merkel stellt ihre Treffen auf Videokonferenzen um Wegen der Coronavirus-Krise hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihre Treffen mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic und dem luxemburgischen Ministerpräsidenten Xavier Bettel in der kommenden Woche in Videokonferenzen umgewandelt. Was aus dem für Dienstag geplanten Gipfeltreffen zum Syrien-Konflikt in Istanbul mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Boris Johnson wird, ist dagegen noch nicht klar. Dazu sei man noch „in den Planungen“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin.



Die Treffen mit Vucic am Montag und mit Bettel am Donnerstag seien in beiderseitigem Einvernehmen in Videokonferenzen umgewandelt worden. Ein wichtiger innenpolitischer Termin findet nach Seiberts Angaben dagegen nächste Woche dagegen ganz normal als Treffen mit physischer Anwesenheit statt: Für Mittwoch ist die Konferenz der Regierungschefs der ostdeutschen Bundesländer mit Merkel geplant.



Der Syrien-Gipfel in Istanbul war erst am Dienstag von Erdogan angekündigt, von der Bundesregierung aber nicht offiziell bestätigt worden. Bei dem Treffen sollte es um die katastrophale Situation in der umkämpfte syrischen Region Idlib und die Folgen für den Umgang mit Flüchtlingen aus Syrien gehen. (dpa)