Eine 87-jährige Autofahrerin hat in Hagen an einem Tag eine ganze Reihe von Verkehrsunfällen verursacht. Zunächst sei die Seniorin am Mittwochmorgen auf ein an einer roten Ampel stehendes Auto aufgefahren, erklärte die Polizei am Donnerstag. Mit dessen Fahrerin habe sie sich darauf verständigt, am Straßenrand zu halten, um die Angelegenheit zu klären. Stattdessen habe die Seniorin ihr Auto nur kurz zur Seite gelenkt und sei weitergefahren.

Danach touchierte sie mit ihrem Fahrzeug laut Polizeibericht mehrere Warnbaken in einer Baustelle. Nach der Unfallaufnahme nahm die Polizei der 87-Jährigen ihren Führerschein ab. Die Beamten erklärten ihr, dass sie nicht mehr fahren dürfe. Die Frau, die den Angaben zufolge einen verwirrten Eindruck machte, entgegnete, dies verstanden zu haben.

Am Nachmittag verursachte sie jedoch den nächsten Unfall: Demnach stieß die Hagenerin gegen einen geparkten Anhänger und schob diesen in ein parkendes Auto. Die 87-Jährige musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden und kam ins Krankenhaus. Ihr stark beschädigtes Fahrzeug wurde abgeschleppt. Über den gesamten Tag verursachte die Seniorin einen Schäden in Höhe von über 21.000 Euro. (AFP)