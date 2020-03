• In Deutschland ist am Mittwochmittag ein dritter Todesfall in Folge des Coronavirus bekannt geworden.

• Pressekonferenz: Merkel und Spahn informieren Öffentlichkeit - Kanzlerin ruft Bürger zu Solidarität auf

• Kein Zugverkehr mehr zwischen Österreich und Italien.

• Führende Ökonomen raten der Bundesregierung, Spielräume der Schuldenbremse zu nutzen, um wirtschaftliche Folgen der Coronaviruskrise abzumildern.

• Deutschland will die Südgrenzen stärker von der Bundespolizei kontrollieren lassen. Österreich verhängt eine Einreisesperre für Personen aus Italien. Slowenien schließt am Dienstagabend seine Grenzen zum Nachbarland.

• Die Zahl der Infizierten in Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf 1296 (Stand Dienstag 21.30) gestiegen. Die Zahl der weltweit diagnostizierten Infektionen mit dem Coronavirus liegt bei mehr als 114.101.

Hintergrund über das Coronavirus: