Astronomen ist erstmals ein erfolgreicher Test von Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie am supermassereichen Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße gelungen. Dies teilte die Europäische Südsternwarte ESO am Donnerstag an ihrem Hauptsitz im bayerischen Garching mit. Beobachtungen eines Sterns nahe dem Schwarzen Loch mit einem ESO-Großteleskop in Chile bestätigten demnach die von der Relativitätsheorie vorhergesagten Effekte auf die ferne Sonne.

Der Stern mit der Bezeichnung S2 gehört zu einer Gruppe von Himmelskörpern, die das Schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie mit hoher Geschwindigkeit umkreisen. Damit sind diese Sterne dem stärksten Gravitationsfeld in der Milchstraße ausgesetzt. Die Astronomen beobachteten S2 mit Instrumenten am Very Lage Telescope (VLT) der ESO in der chilenischen Atacama-Wüste.

Ihre Messungen zeigten laut ESO deutlich einen Effekt, der als Gravitationsrotverschiebung bezeichnet wird. Dabei wird das Licht des Sterns durch das sehr starke Gravitationsfeld des Schwarzen Lochs auf längere Wellenlängen gestreckt. Bei den Messungen zeigte sich, dass die Wellenlängenänderung des Lichts von S2 genau mit den Vorhersagen von Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie übereinstimmt. (AFP)