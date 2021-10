Lauterbach lehnt Impfpflicht für Pflegekräfte ab

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach lehnt eine Impfpflicht für Pflegekräfte ab. „Damit würden wir massive Auseinandersetzungen mit den Querdenkern und Impfverweigern bekommen“, sagte er dem Tagesspiegel. Sinnvoll sei dagegen folgendes: „Wer nicht geimpft ist, muss sich vor der Arbeit im Pflegeheim täglich testen lassen.

Impfung oder tägliches nachgewiesenes Testen müssen bundesweit gelten.“





Er schlug das Einberufen eines Bund-Länder-Gipfels vor. „Helfen würde eine Bund-Länder-Konferenz, wo genau dargelegt wird, wie viele Booster-Impfungen sind erfolgt, wie kann das Tempo erhöht werden, wer soll das machen. Es muss jetzt, sehr schnell gehen, sonst kommen wir eine schwierige Situation hinein“, betonte der Epidemiologe. Dadurch, dass die amtierende Regierung nur noch geschäftsführend im Amt sei und die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP noch laufen, dürfe es keinen Schwebezustand geben, jetzt müsse gehandelt werden.



„Wir haben bisher keinen vollständigen nationalen Überblick, wie viele Booster-Impfungen es in den Pflegeeinrichtungen überhaupt schon gegeben hat“, sagte Lauterbach. „Da läuft uns die Zeit davon. Impfdurchbrüche in Pflegeheimen sind sehr gefährlich, oft tödlich. Wir sollten so schnell es geht mit mobilen Impfteams in die Pflegeheime gehen, um möglichst viele der älteren Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen.“ Dafür könne man die aus den Impfzentren hervorgegangenen mobilen Impfteams nutzen. „Das sollten Leute machen, die das schon gemacht haben.“

Während unter den Ampel-Parteien die FDP eine Impfpflicht strikt ablehnt, gibt es bei den Grünen dafür Sympathie. Der Gesundheitsexperte der Partei, Janosch Dahmen, hat in einem 12-Punte-Papier vorgeschlagen, eine partielle Impfpflicht dringend zu prüfen in kontaktreichen Berufen wie bei Rettungsdienst oder Polizei, sowie in Berufsfeldern, in denen mit vulnerablen Gruppen gearbeitet wird – etwa im Gesundheits- und Pflegebereich sowie im Bildungsbereich - sei analog zur Masernimpfung eine Impfpflicht zu prüfen, betonte Dahmen. Erst bei einer Impfquote in diesen Bereiten von über 90 Prozent sei das nicht notwendig. „Andere Länder wie Frankreich und Italien machen es bereits erfolgreich vor“, sagte Dahmen mit Blick auf eine Impfpflicht für bestimmte Gruppen. (Georg Ismar)