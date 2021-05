Bild: dpa/Sina Schuldt

Sachsen-Anhalt will mehr Lockerungsstufen Sachsen-Anhalt will Landkreisen mit sinkenden Corona-Infektionszahlen nach Pfingsten weitere Lockerungen ermöglichen. Bislang seien rechtlich nur Möglichkeiten bei Sieben-Tage-Inzidenzen je 100.000 Einwohner von unter 100, 50 oder 35 definiert, erklärte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag in Magdeburg. „Was wir jetzt brauchen, ist eine Botschaft zwischen 50 und 100. Da muss etwas gehen“, sagte er.



Als mögliche Bereiche nannte Landesgesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) unter anderem Sport und Gastronomie in Innenräumen. Zugleich betonte sie die Notwendigkeit tagesaktueller negativer Corona-Tests: „Alles, was wir innen machen, muss mit einer totalen Teststrategie gemacht werden.“ Auch touristische Hotelübernachtungen könnten so wieder möglich werden. Voraussetzung sei, dass die Inzidenz jeweils über einen längeren Zeitraum stabil unter 100 bleibe.



Die neuen Regelungen sollen demnach am Donnerstag in einer Kabinetts-Sondersitzung beschlossen werden. Die dann 13. Eindämmungsverordnung des Landes soll am Dienstag nach Pfingsten (25. Mai) in Kraft treten und laut Grimm-Benne voraussichtlich bis zum 20. Juni gelten.



Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Sachsen-Anhalt zuletzt kräftig gefallen und liegt derzeit bei durchschnittlich 84. Nur noch vier der 14 Landkreise und kreisfreien Städte liegen über dem Wert von 100. (epd)