Mehr Passanten nach Lockerungen Die deutschen Innenstädte beleben sich nach den ersten Coronavirus-Lockerungen für den Einzelhandel sehr unterschiedlich. So habe die Lockerung in Nordrhein-Westfalen deutlich stärkere Effekte gebracht als in Bayern, sagte der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Felbermayr, am Donnerstag in Kiel. Grundlage sind die Zahlen des Coronavirus-Datenmonitors IfW.



In München wurde nach der Lockerung nur ein Anteil von 13 Prozent des üblichen Passantenaufkommens registriert, der niedrigste Wert unter den 21 beobachteten deutschen Großstädten. Vor den Lockerungen wies die bayerische Landeshauptstadt mit acht Prozent ebenfalls den niedrigsten Wert auf. In der Mannheimer Innenstadt wurde dagegen nach den Lockerungen ein Anteil von 56 Prozent des üblichen Passantenaufkommens gemessen, der höchste Wert. Schon beim harten Lockdown waren es hier bereits 28 Prozent.



Bild: Emmanuele Contini/Imago

Hamburg hatte beim harten Lockdown mit elf Prozent der Passanten den zweitniedrigsten Wert nach München. Hier ergaben die Lockerungen eine Steigerung auf 36 Prozent des sonst üblichen Werts. Größer ist die Steigerung in Mainz: Hier kletterte der Wert von zwölf auf 45 Prozent. Den größten Sprung machte allerdings Hannover: 17 Prozent der sonst üblichen Passantenzahl waren es vor den Lockerungen, 54 Prozent danach.



In Frankfurt am Main besuchten auch beim harten Lockdown noch 29 Prozent der Passanten die City, der höchste Wert unter den Großstädten. Jetzt liegt er bei 51 Prozent. Berlin liegt im Mittelfeld: Vor den Lockerungen waren es 18 Prozent, danach 27 Prozent. In Karlsruhe sank der Anteil nach den Lockerungen leicht von 23 auf 21 Prozent der sonst üblichen Passantenzahl.



Bild: Tobias Hase/dpa