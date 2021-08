Nach einer Panne bei der Sauerstoffversorgung sind neun Patienten einer russischen Covid-19-Station gestorben. Grund des Unglücks sei ein Riss in einem Sauerstoff-Versorgungsschlauch in der Klinik in Wladikawkas, zitierten russische Nachrichtenagenturen am Montag den Regierungschef der Republik Nord-Ossetien, Sergej Minjailo. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums waren alle Todesopfer künstlich beatmet worden. (mehr dazu im Newsblog).

Dem Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Erwin Rüddel, zufolge werden Mund-Nase-Bedeckungen noch jahrelang das Alltagsbild prägen. „Die Maske wird auch in fünf Jahren unser Leben mitgestalten“ , so der CDU-Politiker. Hierbei hofft er jedoch auf Vernunft statt Vorgaben.

